CONCACAF: «Το μέλλον του Παγκοσμίου Κυπέλλου διακυβευόταν στα κρυφά, δίχως διαφάνεια»

Μετά το οριστικό ναυάγιο στο σχέδιο FIFA και Ινφαντίνο για την πώληση μετοχών του Μουντιάλ, η CONCACAF άσκησε δριμεία κριτική στη Διεθνή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.

Το σχέδιο Ινφαντίνο έπεσε οριστικά στο κενό και η CONCACAF συνέχισε το επικοινωνιακό γαϊτανάκι με δηκτικό τρόπο εις βάρος της FIFA! Η συνομοσπονδία της Βόρειας Αμερικής, της Κεντρικής Αμερικής και της Καραϊβικής έθεσε ακόμα και ζήτημα καταλληλότητας του Ινφαντίνο αναφορικά με τον προεδρικό θώκο και την... τύχη που θα έχει μαζί του το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Η CONCACAF με επίσημη τοποθέτησή της ζητά διερεύνηση της κατάστασης αναφορικά με τους χειρισμούς και τον τρόπο διαχείρισης της Ομοσπονδίας από τον ισχυρό άνδρα της.

Αναλυτικά η τοποθέτηση της CONCACAF:

«Οι 41 ομοσπονδίες μας υπερασπίστηκαν τα συμφέροντα του ποδοσφαίρου, η ενότητα νίκησε και θα θέλαμε να σταθούμε και στον ρόλο των media που δεν άφησαν το ζήτημα αυτό να εξελίσσεται στη σκιά. Όλο αυτό το θέμα έφερε στην επιφάνεια κάτι για το οποίο πρέπει να υπάρξουν κυρώσεις. Το μέλλον του Παγκοσμίου Κυπέλλου διακυβευόταν στα κρυφά, δίχως την παραμικρή ενημέρωση, διαφάνεια και οποιαδήποτε νόμιμη διαδικασία. Η ηγεσία της FIFA έπαψε να βάζει πάνω απ’ όλα το ποδόσφαιρο. Πρέπει πλέον να λάβει χώρα διερεύνηση της διαχείρισης της Ομοσπονδίας…».