UEFA: «Η FIFA δεν μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το άθλημά μας για να πλουτίσει η ίδια και οι φίλοι της»

Η UEFA τοποθετήθηκε εκ νέου αναφορικά με τα σχέδια της FIFA και του Τζιάνι Ινφαντίνο για πώληση του Μουντιάλ.

Η UEFA συνεχίζει να βάλλει κατά της FIFA για τα σχέδια πώλησης του Μουντιάλ! Η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία προχώρησε σε εκ νέου δήλωση που καταδικάζει τις προθέσεις του Τζιάνι Ινφαντίνο.

Η FIFA φαίνεται να βρίσκεται μπροστά στη μεγαλύτερη επιχειρηματική μεταμόρφωση της ιστορίας της. Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα των Times, ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου προωθεί ένα σχέδιο τροποποιήσεων στα εμπορικά δικαιώματα των κορυφαίων διοργανώσεων της παγκόσμιας ομοσπονδίας.

Εάν υλοποιηθεί, η πρωτοβουλία δεν θα αλλάξει μόνο το οικονομικό μοντέλο της FIFA, αλλά ενδέχεται να επηρεάσει καθοριστικά το μέλλον του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, μετατρέποντας το Μουντιάλ σε ένα ακόμη πιο εμπορικό προϊόν και ανοίγοντας τον δρόμο για νέες συγκρούσεις γύρω από τη διακυβέρνηση και τη φυσιογνωμία του αθλήματος.

Η νέα εταιρεία θα ανήκει κατά πλειοψηφία στην Παγκόσμια Ομοσπονδία, ενώ ποσοστό 20%-30% προβλέπεται να διατεθεί σε ιδιώτες επενδυτές έναντι ποσού πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Παράλληλα, και οι 211 εθνικές ομοσπονδίες-μέλη της FIFA θα αποκτήσουν μειοψηφικό μερίδιο, εκτιμώμενης αξίας περίπου 20 εκατομμυρίων δολαρίων η καθεμία, με τη δυνατότητα είτε να το διατηρήσουν είτε να το εκποιήσουν προς ενίσχυση των οικονομικών τους.

Η UEFA αντέδρασε ξανά με δηκτικό τρόπο στην εν λόγω πρωτοβουλία καθιστώντας σαφές πως η FIFA δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιεί το άθλημα προς ίδιον όφελος.

Αναλυτικά η θέση της UEFA:

«Σήμερα μάθαμε για την προθεσμία της FIFA προς τις ομοσπονδίες για να υποστηρίξουν τις προτάσεις τους ή να αποσυρθεί η προσφορά εφάπαξ πληρωμής. Αυτό λέει όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για αυτό το σχέδιο.

Έχοντας όμως πραγματοποιήσει συζητήσεις με πολλά ενδιαφερόμενα μέρη σε όλο το άθλημα, η UEFA γνωρίζει ότι υπάρχει σημαντική και αυξανόμενη αντίθεση στο σχέδιο της FIFA. Η FIFA δεν μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το άθλημά μας για να πλουτίσει η ίδια και οι φίλοι της. Μπορούμε να αναπτύξουμε σωστά το άθλημα. Ήρθε η ώρα να δώσουμε προτεραιότητα σε ομοσπονδίες, συλλόγους, πρωταθλήματα, παίκτες και οπαδούς».