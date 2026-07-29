Ποιος είναι ο δισεκατομμυριούχος που θέλει να αγοράσει το 20% του Μουντιάλ και ποια η σχέση του με τον Τραμπ

Ο δισεκατομμυριούχος Τζόσουα Κούσνερ είναι το... φαβορί για την αγορά του 20% των εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η FIFA αποφάσισε να προχωρήσει σε μια πρωτοφανή κίνηση, σχεδιάζοντας τη δημιουργία μιας νέας εμπορικής εταιρείας αξίας 20 δισ. δολαρίων για τη διαχείριση του Παγκοσμίου Κυπέλλου και τη διάθεση ενός μειοψηφικού πακέτου της τάξης του 20% σε ιδιώτες επενδυτές.

Πίσω από όλο αυτό βρίσκεται ο Τζόσουα Κούσνερ, που μέσω της εταιρείας του «Thrive Capital» διεκδικεί το 20% των εμπορικών δικαιωμάτων της διοργάνωσης, των τηλεοπτικών αδειών, των χορηγιών και των εισιτηρίων της.

Ποιος είναι, όμως, ο Τζόσουα Κούσνερ ποια η σχέση του με τον Ντόναλτ Τραμπ;

Ο 41χρονος Αμερικανός δισεκατομμυριούχος είναι απόφοιτος του Χάρβαρντ και συνιδρυτής της Oscar Health. Έχει αγοράσει μετοχές κι έχει κάνει επενδύσεις σε κολοσσούς όπως το Instagram, το Spotify και το Slack, ενώ κατέχει ήδη μερίδιο 2,5% στους Μέμφις Γκρίζλις του NBA.

Ο ίδιος είναι κουνιάδος της Ιβάνκα Τραμπ, καθώς ο αδελφός του, Τζάρεντ Κούσνερ, είναι παντρεμένος μαζί της. Παρά τη στενή οικογενειακή σχέση που τον ενώνει με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ο ίδιος έχει εκφράσει ανοιχτά την αντίθεσή του στις απόψεις του Τραμπ και αρνείται να τον ψηφίσει, επηρεασμένος και από τη σύζυγό του, Κάρλι Κλος, που υποστηρίζει τους Δημοκρατικούς.

Όσον αφορά τη σύνδεσή του με τη FIFA, ο Κούσνερ, όπως μεταδίδουν τα ισπανικά Μέσα επιδιώκει να εισαγάγει δικά του επενδυτικά κεφάλαια στην κορυφαία αθλητική διοργάνωση του πλανήτη και να αλλάξει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.