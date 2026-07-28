Τζος Κούσνερ: Το πρόσωπο που κρύβεται πίσω από την πώληση του Μουντιάλ
Τζος Κούσνερ, ο εκλεκτός για την πώληση του 20% του Μουντιάλ από τη FIFA! Πρόκειται για τον αδερφό του Τζάρεντ Κούσνερ, του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ. Ο 41χρονος επιχειρηματίας διακρίνεται για την οικονομική του επιφάνεια και τις διασυνδέσεις του και στον μαγικό κόσμο του NBA.
Κατάγεται από το Νιου Τζέρσεϊ και οι γονείς του ασχολούνταν με ακίνητα. Ο πατέρας του, Τσαρλς, είναι ο ιδρυτής της «Kushner Companies», ενός κολοσσού με τεράστιο χαρτοφυλάκιο σε Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσεϊ και άλλες περιοχές των ΗΠΑ.
Ο Τζος Κούσνερ είναι ιδρυτής και CEO της επενδυτικής εταιρείας «Thrive Capital», που καταπιάνεται με startups τεχνολογίες. Χρηματοδοτεί εταιρείες όπως η Open AI, το Instagram, το Twitch και τα συναφή. Είναι από τους πιο επιτυχημένους επιχειρηματίες στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και είναι μέτοχος και στην εταιρεία, «Oscar Health», η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο των ιδιωτικών ασφαλίσεων υγείας στη Βόρεια Αμερική.
Η συνολική του περιουσία υπολογίζεται στα 5.2 δισεκατομμύρια δολάρια. Στο παρελθόν είχε μέρος του μειοψηφικού πακέτου των Γκρίζλις και από το 2025 αντίστοιχο των Χιτ, αφού αποχώρησε από το Μέμφις.
FIFA president Gianni Infantino is planning to sell stakes in the World Cup to private investors under a scheme where he personally stands to profit to the tune of tens of millions.— UNN (@UnityNewsNet) July 28, 2026
His business partner involved?
Joshua Kushner, brother of Jared. pic.twitter.com/H7lvH40OzZ
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