Το προφίλ του Τζος Κούσνερ, του δισεκατομμυριούχου που θέλει η FIFA να πουλήσει το 20% του Μουντιάλ.

Τζος Κούσνερ, ο εκλεκτός για την πώληση του 20% του Μουντιάλ από τη FIFA! Πρόκειται για τον αδερφό του Τζάρεντ Κούσνερ, του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ. Ο 41χρονος επιχειρηματίας διακρίνεται για την οικονομική του επιφάνεια και τις διασυνδέσεις του και στον μαγικό κόσμο του NBA.

Κατάγεται από το Νιου Τζέρσεϊ και οι γονείς του ασχολούνταν με ακίνητα. Ο πατέρας του, Τσαρλς, είναι ο ιδρυτής της «Kushner Companies», ενός κολοσσού με τεράστιο χαρτοφυλάκιο σε Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσεϊ και άλλες περιοχές των ΗΠΑ.

Ο Τζος Κούσνερ είναι ιδρυτής και CEO της επενδυτικής εταιρείας «Thrive Capital», που καταπιάνεται με startups τεχνολογίες. Χρηματοδοτεί εταιρείες όπως η Open AI, το Instagram, το Twitch και τα συναφή. Είναι από τους πιο επιτυχημένους επιχειρηματίες στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και είναι μέτοχος και στην εταιρεία, «Oscar Health», η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο των ιδιωτικών ασφαλίσεων υγείας στη Βόρεια Αμερική.

Η συνολική του περιουσία υπολογίζεται στα 5.2 δισεκατομμύρια δολάρια. Στο παρελθόν είχε μέρος του μειοψηφικού πακέτου των Γκρίζλις και από το 2025 αντίστοιχο των Χιτ, αφού αποχώρησε από το Μέμφις.