Το δικό του μήνυμα ανρθωπιάς θέλησε να στείλει ο Λουίς ντε λα Φουέντε, επισκέπτωντας τους πληγέντες από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στη Μαδρίτη.

Μία εβδομάδα μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026 από την Ισπανία, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της «Ρόχα», Λουίς ντε λα Φουέντε, απέδειξε για ακόμη μία φορά πως υπάρχουν στιγμές που το ποδόσφαιρο περνά σε δεύτερη μοίρα.

Μπορεί μόλις λίγες μέρες πριν να κατάφερε να γράψει ιστορία και να πανηγύρισε τον δεύτερο τίτλο του με τους Ίβηρες, έχοντας γράψει το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία, ωστόσο πέρα από ένας τρομερός προπονητής είναι και ένα υπόδειγμα ανθρώπου. Καθώς επισκέφθηκε το αθλητικό κέντρο στη Λας Ρόθας της Μαδρίτης, όπου φιλοξενούνται κάτοικοι που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών. Υπολογίζεται, μάλιστα πως περίπου 116 χιλιάδες άνθρωποι άφησαν τα σπίτια τους για να σωθούν.

Ο προπονητής της παγκόσμιας πρωταθλήτριας θέλησε να βρεθεί κοντά στους ανθρώπους που δοκιμάζονται και να τους προσφέρει λίγη αισιοδοξία και δύναμη σε αυτές τις δύσκολες ώρες.

Μιλώντας σε τοπικό μέσο, τόνισε μεταξύ άλλων: «Είναι υποχρέωση όλων να τους βοηθήσουμε και να τους ενθαρρύνουμε. Αυτό που στοχεύουμε να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να φέρουμε ευτυχία, έστω και για λίγες ώρες, σε ανθρώπους που περνούν μια τόσο δύσκολη περίοδο. Είναι τιμή μας να βρισκόμαστε εδώ. Μας κάνει πιο ανθρώπινους. Ήρθε η ώρα να δώσουμε ύψιστη σημασία στις ανθρώπινες ζωές. Όλη η Ισπανία τους σκέφτεται. Έχουν την υποστήριξη ολόκληρης της χώρας, την ίδια υποστήριξη που έχουμε εμείς όταν παίζουμε ποδόσφαιρο».