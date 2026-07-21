Το δικό μας «Gracias Leo» και τα δάκρυα του Μέσι όσο πλησιάζουμε στη Δύση του

Ο Νότης Χάλαρης γράφει για το «αντίο» του Λιονέλ Μέσι και το τέλος μίας χρυσής εποχής στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Η Ισπανία αναδείχθηκε πανάξια πρωταθλήτρια κόσμου. Δεν υπάρχει περιθώριο αμφισβήτησης και για όλα αυτά, αναφερθήκαμε στο προηγούμενο blog εδώ στο Gazzetta. Από την άλλη, η Αργεντινή στάθηκε λίγη στο φόντο του «Last Dance» του Λιονέλ Μέσι. Και παρότι είχαμε προετοιμαστεί για ένα τέτοιο φινάλε, τελικά δεν θα θέλαμε να συμβεί.

Τα δάκρυα του Λίο στο τέλος ήταν ο επίλογος των παιδικών και εφηβικών μας χρόνων. Ήταν το φινάλε μίας χρυσής εποχής. Το... κερασάκι σε ένα Μουντιάλ όπου είχαμε πολλά «αντίο» από τους αστέρες που μεγαλούργησαν τα τελευταία χρόνια. Όμως όπως είχα πει ξανά, ο Μέσι είναι μία άλλη κατηγορία. Είναι ένα σκαλί πιο πάνω, μόνος του. Είναι ο άνθρωπος που δεν μπορείς να τον φανταστείς μακριά από το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Και όμως, από το 2030 καλό θα ήταν να το συνηθίσουμε. Γιατί στο ποδόσφαιρο αλλά και στη ζωή, όλα τα καλά κάποτε τελειώνουν. Ίσως στο Μουντιάλ του 2022, ο επίλογος με το τρόπαιο στα χέρια να ήταν ο ιδανικός. Σαν παραμύθι. Αλλά για αυτό ο Μέσι έγινε θρύλος.

Γιατί ποτέ δεν κυνήγησε τα ιδανικά φινάλε αλλά πάντα έβαζε μπροστά την αγάπη για το ποδόσφαιρο. Την αγάπη του για τη χώρα, τους συμπαίκτες του. Στα 39 του έπαιζε ακατάπαυστα, έπαιζε κύριο λόγο στη διαδρομή της Αργεντινής και πανηγύριζε την κάθε πρόκριση σαν... παιδί, χωρίς άγχος, χωρίς το «πρέπει». Το έκανε σαν να παίζει ποδόσφαιρο για πρώτη φορά.

Και το γεγονός ότι χάθηκε αυτός ο τελικός, δεν αναιρεί σε καμία περίπτωση όσα κατάφερε στην καριέρα του. Όλα όσα πρόσφερε στον ποδοσφαιρικό πλανήτη και έκανε όλους εμάς που τον απολαύσαμε από την αρχή μέχρι το τέλος, να νιώθουμε ευλογημένοι που ζήσαμε στη δική του εποχή.

Δεν ξέρω αν είναι ο κορυφαίος παίκτης στην ιστορία και δεν θα το μάθουμε ποτέ. Δεν χρειάζεται κιόλας. Για εμένα είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής που πρόλαβα να δω και αυτό μου αρκεί. Και τα δάκρυα του Λίο στο τέλος, δεν ήταν για τον χαμένο τελικό αλλά επειδή καταλαβαίνει και ο ίδιος ότι το τέλος είναι πιο κοντά από ποτέ.

Και όλοι εμείς ακόμα δεν μπορούμε να το «καταπιούμε». Είναι η σύνδεση των παιδικών μας χρόνων με το σήμερα. Είναι το παιδί που είχαμε σε αφίσα και μεγαλώσαμε μαζί του, βλέποντάς τον να μεγαλουργεί και θα αποτελεί και το όνομα που θα αναφέρουμε για πάντα στα δικά μας παιδιά.

Ότι και να λένε για «εύνοια», για διαιτησία, για «στημένα» Μουντιάλ, για χαρακτήρα. Οι συγκεκριμένοι απλώς δεν αγαπούν το ποδόσφαιρο. Το είχα αναφέρει και στο blog μου για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Μόνο ευχαριστώ πρέπει να λέμε που ζήσαμε αυτή τη φουρνιά γιατί πολύ δύσκολα θα δούμε παρόμοια στα επόμενα χρόνια (όσο το ποδόσφαιρο χάνει τα φυσικά του χαρακτηριστικά σιγά-σιγά).

Τέλος πάντων, δεν είναι της παρούσης. Το θέμα είναι ότι στα δάκρυα του Λιονέλ Μέσι κοιτώντας την εξέδρα των Αργεντινών, έκλαψε και όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης. Δεν ήταν όμως δάκρυα για ένα χαμένο τρόπαιο. Ούτε για την εμφάνιση στον μεγάλο τελικό. Είναι τα δάκρυα για όσα έχουν γίνει φτάνοντας προς τη Δύση του.

ΥΓ: Προσωπική μου «λόξα» αυτό με τα μετάλλια. Δεν γίνεται να παίρνεις ένα μετάλλιο και να το βγάζεις, να το πετάς, να το υποτιμάς. Καταλαβαίνω το πνεύμα νικητή αλλά πρέπει να υπάρχει ένας σεβασμός, πρώτα στους κόπους για να φτάσει μέχρι εκεί και δεύτερον, στα όνειρα αυτών των παιδιών που θα ήθελαν να είναι εκεί και δεν μπορούν. Και κοιτώντας τον Μέσι να το φορά σε όλη τη διάρκεια της παρουσίας στον αγωνιστικό χώρο, μου δείχνει ακόμα περισσότερα για τον ίδιο.

ΥΓ2: Και όπως λένε και οι Αργεντινοί, «Gracias Igual».

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