Τελικός Μουντιάλ 2026: Ο Ρισάρλισον ξέσπασε στο γκολ του Τόρες απέναντι στην Αργεντινή
Ο Ριτσάρλισον έζησε με ένταση κάθε στιγμή του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου, παρακολουθώντας από το σπίτι του τη μεγάλη αναμέτρηση ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή. Ο Βραζιλιάνος διεθνής δεν έκρυψε ποτέ τις προτιμήσεις του και ξέσπασε σε έξαλλους πανηγυρισμούς μόλις ο Φεράν Τόρες έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στην παράταση. Το γκολ που χάρισε στην Ισπανία το δεύτερο Μουντιάλ της ιστορίας της προκάλεσε έκρηξη χαράς στον επιθετικό της Τότεναμ, ο οποίος έκανε μέχρι και... βουτιά στο πάτωμα του σπιτιού του, πανηγυρίζοντας με πάθος τη στιγμή που έκρινε τον τελικό.
Η αντίδρασή του δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς αποτύπωσε με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τη διαχρονική ποδοσφαιρική αντιπαλότητα ανάμεσα στη Βραζιλία και την Αργεντινή. Ο Ριτσάρλισον δεν ήθελε να δει την «Αλμπισελέστε» να φτάνει σε δεύτερη διαδοχική κατάκτηση Παγκοσμίου Κυπέλλου και το έδειξε με έναν πανηγυρισμό γεμάτο ένταση, ο οποίος έκανε γρήγορα τον γύρο των κοινωνικών δικτύων με σχόλια αποθέωσης και όχι μόνο...
Richarlison after Ferran Torres’ goal. 🇧🇷 pic.twitter.com/86kifoqeFS— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2026
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