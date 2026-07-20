Ο Ρισάρλισον ξέσπασε σε έξαλλους πανηγυρισμούς στο γκολ του Φεράν Τόρες απέναντι στην Αργεντινή, με την αντίδρασή του να γίνεται μέσα σε λίγα λεπτά viral.

Ο Ριτσάρλισον έζησε με ένταση κάθε στιγμή του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου, παρακολουθώντας από το σπίτι του τη μεγάλη αναμέτρηση ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή. Ο Βραζιλιάνος διεθνής δεν έκρυψε ποτέ τις προτιμήσεις του και ξέσπασε σε έξαλλους πανηγυρισμούς μόλις ο Φεράν Τόρες έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στην παράταση. Το γκολ που χάρισε στην Ισπανία το δεύτερο Μουντιάλ της ιστορίας της προκάλεσε έκρηξη χαράς στον επιθετικό της Τότεναμ, ο οποίος έκανε μέχρι και... βουτιά στο πάτωμα του σπιτιού του, πανηγυρίζοντας με πάθος τη στιγμή που έκρινε τον τελικό.

Η αντίδρασή του δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς αποτύπωσε με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τη διαχρονική ποδοσφαιρική αντιπαλότητα ανάμεσα στη Βραζιλία και την Αργεντινή. Ο Ριτσάρλισον δεν ήθελε να δει την «Αλμπισελέστε» να φτάνει σε δεύτερη διαδοχική κατάκτηση Παγκοσμίου Κυπέλλου και το έδειξε με έναν πανηγυρισμό γεμάτο ένταση, ο οποίος έκανε γρήγορα τον γύρο των κοινωνικών δικτύων με σχόλια αποθέωσης και όχι μόνο...