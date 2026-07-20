Σοβαρά επεισόδια ανάμεσα σε πολίτες και αστυνομία σημειώθηκαν στους δρόμους του Μπουένος Άιρες μετά τον τελικό του Μουντιάλ.

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στους δρόμους του Μπουένος Άιρες, μετά την ήττα της Αργεντινής από την Ισπανία στον τελικό του Μουντιάλ.Χιλιάδες οπαδοί είχαν συγκεντρωθεί γύρω από τον εμβληματικό Οβελίσκο για να παρακολουθήσουν το ματς, όμως η κατάσταση ξέφυγε λίγο πριν τα μεσάνυχτα.

Μια ομάδα υποστηρικτών της Αλμπισελέστε επιχείρησε να παραβιάσει τα προστατευτικά κιγκλιδώματα που είχαν τοποθετηθεί στον περιβάλλοντα χώρο του μνημείου. Αυτό οδήγησε στην επέμβαση της αστυνομίας.

Για τουλάχιστον είκοσι λεπτά, το κέντρο της πόλης μετατράπηκε σε... πεδίο μάχης, με τους οπαδούς να εκτοξεύουν γυάλινα μπουκάλια κι αντικείμενα, και τις αστυνομικές δυνάμεις να απαντούν με δακρυγόνα και αύρες νερού.

Ο απολογισμός των επεισοδίων αυτών περιλαμβάνει αρκετούς πολίτες τραυματίες και τουλάχιστον 15 προσαγωγές, ενώ οι εικόνες με τον πανικό που επικρατούσε στους δρόμους κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Παρά το χάος που επικράτησε τις βραδινές ώρες στο Μπουένος Άιρες, ο πρόεδρος Χαβιέρ Μιλέι ανακοίνωσε ότι θα κηρυχθεί εθνική αργία για την υποδοχή της εθνικής ομάδας των Αργεντινών.