Η ισπανική εφημερίδα Marca αποκάλυψε τα όσα ειπώθηκαν στην αψιμαχία μεταξύ του Οταμέντι και του Ρόδρι, μετά τη λήξη του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Ισπανία επικράτησε χθες με 1-0 στην παρατάση της Αργεντινής, χάρη στο γκολ του Φεράν Τόρες και στέφθηκε πρωταθλήτρια κόσμου για δεύτερη φορά στην ιστορία της και πρώτη μετά από 16 χρόνια και το τουρνουά του 2010 στη Νότια Αφρική.

Όπως ήταν λογικό, στο «στρατόπεδο» των νικητών επικρατούσαν εορτασμοί, γέλια και επευφημίες, ενώ στην αντίπαλη μεριά στεναχώρια, κλάμα και νεύρα, πολλά νεύρα. Ένας από τους παίκτες της Αλμπισελέστε που δεν πήρε με καλό μάτι την ήττα της ομάδας του, ήταν ο Νίκολας Οταμέντι.

Μάλιστα, μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο διεθνής αμυντικός προσέγγισε, οργισμένος, τον Ρόδρι ζητώντας του τον... λόγο, με την Marca να αποκαλύπτει τώρα τα όσα ειπώθηκαν σε αυτόν τον έντονο διάλογο.

Αναλυτικότερα, το ρεπορτάζ της ισπανικής εφημερίδας, αναφέρει πως ο Αργεντίνος οπισθοφύλας κατέφθασε προς το μέρος του Ισπανού μέσου λέγοντας του: «Μίλα λιγότερο, ηλίθιε, κλαίγατε όλη την εβδομάδα. Εσύ και ο Λαπόρτ, και οι δύο σας. Δεν είναι ωραίο αυτό που κάνατε, κλαίγατε για την διαιτησία φίλε».

🚨🇦🇷 Otamendi to Rodri and Laporte after the game: “You spent the whole week crying about the referee”.



“You talk too much”, reports Marca. pic.twitter.com/611CMMDCe8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2026

Τότε ο Ρόδρι, απορημένος, ζήτησε από τον Οταμέντι να του εξηγήσει τι ακριβώς είχε δηλώσει ο Λαπόρτ, με τον ίδιο να απαντάει: «Λαπόρτ; Δεν είδες τι είπε αυτή την εβδομάδα;».

🇦🇷👉🏻Otamendi, totalmente ardido, salió a reclamarle a Rodri y a Laporte por “llorar” antes del partido hablando del arbitraje.



¿Pues qué esperaba? Desde Qatar, millones de aficionados alrededor del mundo consideran que Argentina ha sido favorecida por decisiones arbitrales. Era… pic.twitter.com/KEXuyMQRUQ — Arturo Villegas (@ArturoVill7) July 20, 2026

Για την ιστορία, ο αμυντικός της Αλ Νασρ σε δηλώσεις του πριν από την έναρξη του τελικού είχε εκφράσει τις ανησυχίες του σχετικά με την επιθετικότητα των Αργεντίνων, αλλά και την ανοχή που δείχνουν πολλές φορές οι διαιτητές σε αυτην.