Φαμπιάν Ρουίθ: Το απίστευτο σερί του Ισπανού, που αρνείται να ηττηθεί με τη φανέλα της Φούρια Ρόχα
Η κατάκτηση του Μουντιάλ από την Ισπανία, μετά τη νίκη της με 1-0 επί της Αργεντινής στην παράταση, ήταν το... κερασάκι στην τούρτα μιας ασύλληπτης διετίας και για τον Φαμπιάν Ρουίθ.
Ο 30χρονος Ισπανός μέσος όχι μόνο σήκωσε το βαρύτιμο τρόπαιο στο «MetLife Stadium», αλλά πέτυχε κι ένα ιστορικό επίτευγμα με την εθνική ομάδα της πατρίδας του.
Έχοντας πλέον συμπληρώσει τις 50 συμμετοχές με τη φανέλα της Φούρια Ρόχα, ο Σεβιγιάνος άσος παραμένει αήττητος, μετρώντας 35 νίκες και 15 ισοπαλίες! Με αυτό το ασύλληπτο σερί ισοφάρισε την επίδοση του Αλνταΐρ, που διήρκεσε από το 1993 έως το 1998.
5️⃣0️⃣✨ Fabián Ruiz for Spain: 50 caps, 0 defeats. pic.twitter.com/GoQvd6y5Bm— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2026
Πλέον, ο επόμενος μεγάλος του στόχος είναι να καταρρίψει το απόλυτο ρεκόρ του συμπατριώτη του, Κάρλος Μαρτσένα, ο οποίος είχε μείνει αήττητος για 57 συνεχόμενους αγώνες με την εθνική Ισπανίας.
Ο άσος της Παρί Σεν Ζερμέν μέσα σε μόλις δύο χρόνια, έχει χτίσει μια μυθική τροπαιοθήκη, έχοντας πανηγυρίσει το EURO του 2024, δύο συνεχόμενα Champions League και, φυσικά, την κούπα του φετινού Μουντιάλ.
𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Fabian Ruiz career trophies in his illustrious career so far:
🏆 2x UEFA Champions League winner
🏆 1x FIFA World Cup
🏆 4x Ligue 1 champion
🏆 2x Coupe de France winner
🏆 3x Trophée des Champions winner
🏆 1x UEFA Super Cup winner
🏆 1x FIFA… pic.twitter.com/X7bF62jHP2— PSG Report (@PSG_Report) July 19, 2026
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