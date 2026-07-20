Ο Νότης Χάλαρης βγάζει το «καπέλο» στην Ισπανία και εξηγεί πώς ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε και τα παιδιά του αναβίωσαν την ισπανική αυτοκρατορία.

Στην εξαετία 2008 με 2012, η Ισπανία έχει κατακτήσει τα πάντα. Σάρωσε σε Ευρώπη και πλανήτη και κατέκτησε στη σειρά EURO, Παγκόσμιο Κύπελλο και ξανά EURO υπογράφοντας μία από τις καλύτερες πορείες εθνικής ομάδας στην ιστορία.

Πέρασαν 12 χρόνια από τότε. Τα παιδιά που απόλαυσαν αυτή την ομάδα και μεγάλωσαν με αφίσες αυτών των ανθρώπων, βγήκαν στο γήπεδο και πρωταγωνίστησαν για να έρθει το EURO του 2024 και φέτος το Μουντιάλ του 2026, αναβιώνοντας εκ νέου την ισπανική αυτοκρατορία.

Οι «θρύλοι» που δημιούργησαν τα όνειρα των σημερινών πρωταγωνιστών ήταν στις εξέδρες του MetLife Stadium της Νέας Υόρκης. Ο Ινιέστα είδε τον Φεράν Τόρες να τον... αντιγράφει με το «χρυσό» γκολ στην παράταση, ο Πουγιόλ καμάρωσε τον Κουμπαρσί να υψώνει τοίχος μπροστά από τον Ουνάι Σιμόν που μιμήθηκε τον Ίκερ Κασίγιας κάτω από τα καρέ και ο Τσάβι βούρκωσε με την μαεστρία του Ρόδρι στη μεσαία γραμμή.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο έφτασε στο τέλος του. Ένα μαραθώνιος που στο τελικό αποτέλεσμα αφήνει μία γλυκόπικρη γεύση. Πόσα μαζεμένα Last Dance, πόσες συγκινήσεις, πόσα δάκρυα, πόσα «κρίμα» που στην τελευταία τους παράσταση δεν είδαμε να κρατούν το βαρύτιμο τρόπαιο συγκεκριμένοι θρύλοι του ποδοσφαίρου. Αποκορύφωμα τα δάκρυα του Λιονέλ Μέσι, που έκανε όλο τον πλανήτη να λυγίσει στο δικό του «αντίο».

Σαν να ξεκολλάει ένα τεράστιο κομμάτι από την ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων, το οποίο πολύ δύσκολα θα καλυφθεί. Τέλος πάντων, αυτά είναι για άλλη στιγμή. Εγώ θέλω να σταθώ στην απίστευτη πορεία της Ισπανίας και στον τρόπο που έφτασε μέχρι το τρόπαιο για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια και μόλις δεύτερη φορά στην ιστορία της.

Κύριε Λουίς Ντε Λα Φουέντε, υποκλινόμαστε σε αυτό που δημιουργήσατε. Μία ομάδα με άπειρο ταλέντο, ποιότητα και ενέργεια. Όμως το πιο σημαντικό είναι η αφομοίωση ενός συγκεκριμένου συστήματος και μία δομημένης φιλοσοφίας στον τρόπο παιχνιδιού. Κόντρα στη Γαλλία πήραμε μία γεύση και απέναντι στην Αργεντινή, το αντιληφθήκαμε ακόμα περισσότερο.

Σφικτή άμυνα, σωστό passing game, έλεγχος του αγώνα και της ροής και επιθέσεις με κάθετο ποδόσφαιρο, γεμίζοντας τον άξονα ή δίνοντας χώρους σε Γιαμάλ και ακραία μπακ να φορτώσουν την αντίπαλη περιοχή. Από τη στιγμή που το πρέσινγκ της Γαλλίας δεν... ίδρωνε το αυτί των Ισπανών, δεν θα το έκανε της Αργεντινής.

Από αυτή την Ισπανία λείπει μόνο ένα πράγμα. Ο «killer». Λείπει ο Χάαλαντ, ο Μπαπέ, ο Αλβάρες, ο Κέιν. Λείπει ο νέος Βίγια ή ο νέος Τόρες. Με έναν τέτοιο, οι «ρόχας» θα ήταν κυριολεκτικά άλλο λέβελ.

Και τώρα που κάναμε την ανάλυση, ας εξηγήσω τι εννοώ στον τίτλο...

Δύο συστατικά χρειάστηκε ο Ντε Λα Φουέντε για να έχει επιτυχία η δική του «παέγια». Το ένα είναι η διάρκεια. Αυτό είχε η Ισπανία σε αντίθεση με άλλες χώρες σε όλη τη διοργάνωση και αυτό την έφερε μέχρι την κορυφή του κόσμου. Μπορεί να μην έπιασε το «10» αλλά ποτέ δεν ήταν του «5» ή του «6».

Κινήθηκε σταθερά σε επίπεδα «7-8» και αυτό τη βοήθησε να φτάσει στην κατάκτηση. Είδαμε τη Βραζιλία που ξεκίνησε δυναμικά αλλά προσγειώθηκε απότομα, είδαμε το ίδιο και με τη Γερμανία και τις ΗΠΑ και με την Ολλανδία. Ακόμα και η Γαλλία, από τη Παραγουάη και μετά «ξεφούσκωσε» σε σχέση με τα προηγούμενα ματς.

Η Ισπανία δεν μοίραζε 5άρες αλλά κρατούσε το μηδέν. Ήταν focus 100% στο πλάνο του 65χρονου προπονητή και έβαζε στο σακούλι της και μία νίκη τη φορά μέχρι να φτάσει στο μεγάλο ραντεβού της Νέας Υόρκης. Οπότε η διάρκεια, για μένα, έπαιξε τον πιο σημαντικό ρόλο για να δούμε τον Ρόδρι να σηκώνει το κύπελλο στον ουρανό.

Το δεύτερο συστατικό θα μπορούσε να έχει τίτλο «αντί-σταρ». Το πλάνο της Ισπανίας δεν στηρίζεται σε ένα πρόσωπο. Ο Λαμίν Γιαμάλ είναι το μεγάλο αστέρι αναμφίβολα. Είναι ο σταρ αλλά αυτά μόνο εκτός αγωνιστικού χώρου. Μέσα στο γήπεδο, μετατρέπεται σε έναν στρατιώτη της σειράς που βοηθά στο πλάνο της ομάδας.

Σίγουρα, οι ατομικές ενέργειες βοηθούν σε μεγάλο βαθμό αλλά ουδέποτε ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε στηρίχθηκε αποκλειστικά στον σταρ της Μπαρτσελόνα. Αντιθέτως, όλοι οι ποδοσφαιριστές είχαν ξεχωριστούς ρόλους και σαν αλυσίδα, έφτασαν στο αποτέλεσμα που ήθελε ο 65χρονος προπονητής.

Μία καλοκουρδισμένη μηχανή που εξαφάνισε την τετράδα-φωτιά της Γαλλίας, που δεν άφησε τον Λιονέλ Μέσι να κάνει ούτε μία τελική σε 120 λεπτά αγώνα (και μόλις μία για όλη την Αργεντινή), κέρδισε την εκτίμηση του κόσμου και έβαλε ερωτηματικά για τον πραγματικό MVP (προσωπική λατρεία ο Ρόδρι βέβαια).

Η ισπανική αυτοκρατορία είναι εδώ και ήδη ανυπομονούμε για το EURO του 2028.

ΥΓ: Ευλογία που είδα, απόλαυσα, αντιλήφθηκα και έζησα στην εποχή του Λιονέλ Μέσι. Αλλά όπως είπα, αυτά σε άλλο blog.

ΥΓ2: Για να δούμε ποιος θα πάρει τη Χρυσή Μπάλα τώρα...

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