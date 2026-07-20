Ένα αγόρι 13 χρονών βρέθηκε νεκρό στην Ισπανία, όταν κατέρρευσε πάνω του ένα τμήμα από το συντριβάνι που βρίσκεται στην πόλη Ροντρίγκο της Σαλαμάνκα.

Ένα 13χρονο αγόρι στην Ισπανία έχασε τη ζωή του, ενώ άλλα τρία άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά, μετά την κατάρρευση σιντριβανιού στην πόλη Ροντρίγκο της Σαλαμάνκα, κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αναλυτικότερα, τη στιγμή που μία μερίδα ανθρώπων βρισκόταν μέσα στο σιντριβάνι, γιορτάζοντας τη νίκη της Ρόχα, μέρος του κτιρίου υποχώρησε από το βάρος του πλήθους, με αποτέλεσμα μία πέτρα να πέσει πάνω στο θύμα και να τον τραυματίσει σοβαρά.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έφτασαν αμέσως στην περιοχή όπου έλαβε χώρα το συμβάν και παρείχαν τις πρώτες βοήθειες σε δύο άτομα, προτού τα μεταφέρουν στο κέντρο υγείας του Ροντρίγκο. Το 13χρόνο αγόρι υπέκυψε στα τραύματα του πριν φτάσει στο κέντρο υγείας, ενώ προς το παρόν δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση του άλλου τραυματία.