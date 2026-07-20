Ο Φεράν Τόρες πέτυχε στο 106' το «χρυσό» γκολ της Ισπανίας στον τελικό του Μουντιάλ 2026 απέναντι στην Αργεντινή (1-0, 0-0 κ.δ) και βραβεύτηκε με το βραβείο του MVP του τελικού.

Ο Φεράν Τόρες ήταν ο λυτρωτής της Ισπανίας στο 106ο λεπτό και πήρε το βραβείο του MVP του τελικού στο Μουντιάλ 2026! Ο παίκτης της Μπαρτσελόνα, ύστερα από την ασίστ του Νίκο Ουίλιαμς νίκησε τον Μαρτίνες και έστειλε την πατρίδα του στην κορυφή του πλανήτη.

Έτσι, η χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου κατέκτησε για δεύτερη φορά το Παγκόσμιο Κύπελλο και για πρώτη φορά μετά το 2010. Η Αλμπισελέστε του Λιονέλ Μέσι δεν κατάφερε να διατηρήσει τα σκήπτρα, στον τρίτο τελικό του Λίο στον θεσμό.

Ο 26χρονος παίκτης πήρε το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη του αγώνα με τη... συντροφιά της Σακίρα.