Τελικός Μουντιάλ 2026: MVP του αγώνα ο σκόρερ Φεράν Τόρες
Ο Φεράν Τόρες ήταν ο λυτρωτής της Ισπανίας στο 106ο λεπτό και πήρε το βραβείο του MVP του τελικού στο Μουντιάλ 2026! Ο παίκτης της Μπαρτσελόνα, ύστερα από την ασίστ του Νίκο Ουίλιαμς νίκησε τον Μαρτίνες και έστειλε την πατρίδα του στην κορυφή του πλανήτη.
Έτσι, η χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου κατέκτησε για δεύτερη φορά το Παγκόσμιο Κύπελλο και για πρώτη φορά μετά το 2010. Η Αλμπισελέστε του Λιονέλ Μέσι δεν κατάφερε να διατηρήσει τα σκήπτρα, στον τρίτο τελικό του Λίο στον θεσμό.
Ο 26χρονος παίκτης πήρε το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη του αγώνα με τη... συντροφιά της Σακίρα.
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