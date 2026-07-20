Λιονέλ Μέσι και Λαμίν Γιαμάλ μοιράστηκαν μια συγκινητική αγκαλιά μετά το φινάλε του τελικού του Μουντιάλ, σε ένα κλικ που αποτυπώνει την επικείμενη αλλαγή των εποχών.

Για χρόνια αποτέλεσε τον απόλυτο βασιλιά. Έναν μύθο που μαζί με τον Κριστιάνο Ρονάλντο ανύψωσαν το ποδόσφαιρο και χάρισαν χαμόγελα σε εκατομμύρια πιστούς. Κάθε εποχή ωστόσο φτάνει στο τέλος της.

Ο Λιονέλ Μέσι δεν κατάφερε να χαρίσει ένα δεύτερο Μουντιάλ στην Αργεντινή, καθώς στον τελικό του Νιού Τζέρσεϊ η Ισπανία επικράτησε 1-0 και στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Μετά το φινάλε μάλιστα ο Μέσι ο αγκαλιάστηκε με τον επόμενο «βασιλιά» της Μπαρτσελόνα και της Ισπανίας, Λαμίν Γιαμάλ, σε ένα κλικ που αποτύπωσε νοητά την παράδοση σκυτάλης. Και το βάπτισμα του πυρός για την επόμενη γενιά...