Όπως και το 2022, έτσι και φέτος, ο Κιλιάν Μπαπέ βγήκε πρώτος σκόρερ στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Με τον Λιονέλ Μέσι να μένει άσφαιρος, όπως συνολικά η Αργεντινή στον τελικό με την Ισπανία, ο Κιλιάν Μπαπέ εξασφάλισε το Χρυσό Παπούτσι σε ακόμη ένα Παγκόσμιο Κύπελλο.

Μπορεί η Γαλλία να τερμάτισε τέταρτη, εντούτοις ο σταρ των Τρικολόρ πήρε το βραβείο έχοντας δέκα τέρματα, δύο περισσότερα από τον ηγέτη της Αλμπισελέστε. Ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης έγινε ο πρώτος που βγαίνει πρώτος σκόρερ σε δύο συνεχόμενα τουρνουά, έχοντας πράξει αναλόγως και στο Κατάρ το 2022, σκοράροντας τότε οκτώ φορές.

Παράλληλα, ο Μπαπέ παραμένει πρώτος σκόρερ συνολικά στον θεσμό, με 22 γκολ, αφήνοντας οριστικά πίσω του τον Μέσι, που έδωσε τον τελευταίο του αγώνα σε Μουντιάλ. Όντας δε 27 ετών, έχει χρόνο να αυξήσει κατακόρυφα τη συγκομιδή του.