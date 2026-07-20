Μουντιάλ 2026: Πρώτος σκόρερ για δεύτερη συνεχόμενη φορά ο Μπαπέ
Με τον Λιονέλ Μέσι να μένει άσφαιρος, όπως συνολικά η Αργεντινή στον τελικό με την Ισπανία, ο Κιλιάν Μπαπέ εξασφάλισε το Χρυσό Παπούτσι σε ακόμη ένα Παγκόσμιο Κύπελλο.
Μπορεί η Γαλλία να τερμάτισε τέταρτη, εντούτοις ο σταρ των Τρικολόρ πήρε το βραβείο έχοντας δέκα τέρματα, δύο περισσότερα από τον ηγέτη της Αλμπισελέστε. Ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης έγινε ο πρώτος που βγαίνει πρώτος σκόρερ σε δύο συνεχόμενα τουρνουά, έχοντας πράξει αναλόγως και στο Κατάρ το 2022, σκοράροντας τότε οκτώ φορές.
Παράλληλα, ο Μπαπέ παραμένει πρώτος σκόρερ συνολικά στον θεσμό, με 22 γκολ, αφήνοντας οριστικά πίσω του τον Μέσι, που έδωσε τον τελευταίο του αγώνα σε Μουντιάλ. Όντας δε 27 ετών, έχει χρόνο να αυξήσει κατακόρυφα τη συγκομιδή του.
🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Kylian Mbappé has won the Golden Boot at the 2026 World Cup.— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) July 19, 2026
10 — Kylian Mbappé 🇫🇷
8 — Lionel Messi 🇦🇷
7 — Jude Bellingham 🏴
7 — Erling Haaland 🇳🇴
6 — Ousmane Dembélé 🇫🇷
6 — Harry Kane 🏴
5 — Mikel Oyarzabal 🇪🇸
4 — Ismaïla Sarr 🇸🇳
4 — Julián Quiñones 🇲🇽
4… pic.twitter.com/SO2MahMO2O
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