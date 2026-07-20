Απαράδεκτες εικόνες μετά το τέλος του ματς, με τον Παρέδες να πιάνει από τον λαιμό τον Γκαρθία. Ωστόσο, ο Σκαλόνι επενέβη άμεσα και απομάκρυνε τους παίκτες του.

Η Ισπανία χρειάστηκε 120 λεπτά για να λυγίσει την Αργεντινή και να κατακτήσει το δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας της, όμως η λήξη του μεγάλου τελικού συνοδεύτηκε από έντονη ένταση και επεισόδια ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων.

Με το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή, τα νεύρα ήταν εμφανή, κυρίως από την πλευρά των Αργεντινών, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν την απογοήτευση της ήττας. Πρωταγωνιστής των επεισοδίων ήταν ο Λεάντρο Παρέδες, ο οποίος ξέφυγε και ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση με ποδοσφαιριστές της Ισπανίας.

Ο διεθνής μέσος έπιασε από τον λαιμό τον Γκαρθία, ρίχνοντάς τον στο έδαφος, ενώ στη συνέχεια χτύπησε με αγκωνιά και τον Γκάβι, προκαλώντας γενικευμένη αναστάτωση στον αγωνιστικό χώρο. Για λίγα δευτερόλεπτα δημιουργήθηκε μεγάλη ένταση, με παίκτες και από τις δύο ομάδες να συγκεντρώνονται στο σημείο.

Την κατάσταση, ωστόσο, φρόντισε να εκτονώσει ο Λιονέλ Σκαλόνι. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Αργεντινής αντέδρασε άμεσα, μπήκε ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές και απομάκρυνε τους παίκτες του από το σημείο, λειτουργώντας ως «πυροσβέστης» και συμβάλλοντας στην αποκλιμάκωση της έντασης, προτού η κατάσταση ξεφύγει ακόμη περισσότερο.

