Τελικός Μουντιάλ 2026: Η θέα από τις court seats του ενός εκατομμυρίου
Οι τιμές των εισιτηρίων των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου έφεραν αναμενόμενα μεγάλη κουβέντα, με τον τελικό ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή να είναι αναμενόμενα το πιο ακριβό ματς.
Λίγες ώρες πριν τη σέντρα, μερικά εισιτήρια είχαν απομείνει απούλητα και άξιζαν αρκετές χιλιάδες ευρώ, αν και οι θέσεις που παρείχε η εταιρεία παροχής φιλοξενίας On Location ξεπέρασαν κάθε προσδοκία.
Επρόκειτο για πολυθρόνες που βρίσκονταν πλησίον του αγωνιστικού χώρου και κόστισαν ένα εκατομμύριο δολάρια έκαστη (!) με τους διοργανωτές να αφήνουν σε κάθε θέση και ένα καπέλο καθώς βρίσκονταν σε σημείο που χτυπούσε ο ήλιος... Ένας χρήστης του Χ μάλιστα, ανέβασε φωτογραφίες από τις... court seats αυτές, επιτρέποντας στους χρήστες των social media να δουν πώς παρακολουθεί κανείς μπάλα από εκεί.
The view from the $1 million on-the-pitch seats sold by hospitality provider On Location for the FIFA World Cup Final at MetLife Stadium. It’s on the sunny side of the stadium, so sunhats are included. pic.twitter.com/CUhqgUQWGo— Alex M. Silverman🏒⚽️ (@AlexMSilverman) July 19, 2026
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