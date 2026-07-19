Η ανάπαυλα του τελικού ξεπέρασε τα 27 λεπτά, σχεδόν διπλάσια από το προβλεπόμενο όριο, προκειμένου να πραγματοποιηθεί το εντυπωσιακό halftime show στο MetLife Stadium.

Το ημίχρονο του τελικού του Μουντιάλ διήρκεσε τελικά 27 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα, ξεπερνώντας κατά πολύ το προβλεπόμενο όριο των 15 λεπτών που ορίζουν οι Κανονισμοί της FIFA.

Η μεγάλη παράταση της ανάπαυλας οφειλόταν στο εντυπωσιακό halftime show που είχαν ετοιμάσει οι διοργανωτές, στα πρότυπα του Super Bowl. Μόνο το μουσικό πρόγραμμα, με πρωταγωνιστές τη Σακίρα, τον Τζάστιν Μπίμπερ και τη Μαντόνα, διήρκεσε περίπου 11 λεπτά, ενώ χρειάστηκε επιπλέον χρόνος για το στήσιμο και την απομάκρυνση της σκηνής, καθώς και για τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης του αγωνιστικού χώρου, μεταξύ των οποίων και το πότισμα του χλοοτάπητα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη διάρκεια του φετινού Μουντιάλ το ημίχρονο των αγώνων κυμαινόταν συνήθως στα 12 με 13 λεπτά, γεγονός που κάνει ακόμη πιο αισθητή τη διαφορά στον τελικό.

Ήδη πριν από τη σέντρα, βρετανικά μέσα, όπως το BBC Sport, είχαν εκτιμήσει ότι η διακοπή θα ξεπερνούσε τα 25 λεπτά, κάτι που τελικά επιβεβαιώθηκε, με τη διάρκειά της να φτάνει τα 27 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα.

Το υπερθέαμα του ημιχρόνου έκλεψε τις εντυπώσεις, με τη Μαντόνα να κάνει θεαματική είσοδο στον αγωνιστικό χώρο πάνω σε buggy, το οποίο οδηγούσαν δύο από τους μεγαλύτερους θρύλους του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου, ο Ρονάλντο και ο Ροναλντίνιο, σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες της βραδιάς.