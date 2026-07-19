Το ημίχρονο του μεγάλου τελικού στο Μουντιάλ 2026 ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή ήταν το μεγαλύτερο σε διάρκεια στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων.

Ημίχρονο-ρεκόρ στον τελικό του Μουντιάλ 2026 μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής! Το σόου που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του διαλλείματος όπως είχαν προαναγγείλει οι διοργανωτές, είχε ως αποτέλεσμα να κρατήσει παραπάνω από τον συνηθισμένο χρόνο.

Στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο η ανάπαυλα της κάθε αναμέτρησης διαρκούσε 12-13 λεπτά, κάτι το οποίο ξεπεράστηκε κατά πολύ. Τα έντεκα λεπτά χρειάστηκαν μόνο για τις μουσικές εμφανίσεις των Σακίρα, Τζάστιν Μπίμπερ και Μαντόνα, ενώ ακόμα πέντε με έξι λεπτά κρίθηκαν απαραίτητα για το στήσιμο της σκηνής, αλλά και για το πότισμα του αγωνιστικού χώρου, καθώς σε προηγούμενα ματς άλλωστε που διεξήχθησαν στο «MetLife Stadium» της Νέας Υόρκης είχαν εκφραστεί παράπονα για την ξηρότητα του χορταριού.

Το BBC Sport είχε αναφέρει πως η ανάπαυλα θα μπορούσε να διαρκέσει περισσότερο και από 25 λεπτά. Τελικά, η διάρκεια του ημιχρόνου ήταν πάνω από 25 λεπτά. Στο απίστευτο σόου του ημιχρόνου έκλεψαν την παράσταση οι Ρονάλντο, Ροναλντίνιο και Μαντόνα οι οποίοι βρέθηκαν σε ένα buggy, το οποίο οδηγούσαν οι δύο Βραζιλιάνοι και πρώην θρύλοι της «στρογγυλής θεάς».

Στη συνέχεια, τη... σκυτάλη πήραν ο Τζάστιν Μπίμπερ και Σακίρα, οι οποίοι μάγεψαν το κοινό με τις καλλιτεχνικές τους δεξιότητες.