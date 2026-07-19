Φοβερά σκηνικά στο half time show του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον... Τεντ Λάσο να φέρνει τον Τζάστιν Μπίμπερ στο γήπεδο.

Ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου μετατράπηκε σε... Super Bowl και οι διοργανωτές μας επιφύλασσαν εκπλήξεις για το half time show! Μετά την εμφάνιση των Μαντόνα και BTS, ο Τζέισον Σουντέικις υποδύθηκε για λίγο τον Τεντ Λάσο έχοντας τον Coach Beard στο πλευρό του και έβαλε ως... αλλαγή στο γήπεδο τον Τζάστιν Μπίμπερ, που με την κιθάρα του έδωσε συνέχεια στο θέαμα!