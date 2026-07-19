Ισπανία - Αργεντινή: Στον τελικό ο «Οδυσσέας» Ματ Ντέιμον, ο Μικ Τζάγκερ και ο Εϊντριεν Μπρόντι

Νίκος Κικίδης
Ισπανία - Αργεντινή: Στον τελικό ο «Οδυσσέας» Ματ Ντέιμον, ο Μικ Τζάγκερ και ο Εϊντριεν Μπρόντι
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Στο γήπεδο του τελικού του Μουντιάλ μεταξύ της Ισπανίας και της Αργεντινής βρέθηκαν πολλοί παγκόσμιοι αστέρες, όπως οι Ματ Ντέιμον, Μικ Τζάγκερ και Εϊντριεν Μπρόντι.

Η κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση του κόσμου κορυφώθηκε στη Νέα Υόρκη, όπου Ισπανία και Αργεντινή αναμετρήθηκαν με φόντο το τρόπαιο του Μουντιάλ 2026. Φυσικά στις εξέδρες βρέθηκε... πλήθος παγκοσμίων αστέρων.

Μεταξύ αυτών είναι ο ηθοποιός Ματ Ντέιμον, λίγες ημέρες μετά την πρεμιέρα του αναμενόμενου blockbuster του Κρίστοφερ Νόλαν, την «Οδύσσεια», στην οποία ενσαρκώνει τον εμβληματικό ήρωα του Ομήρου.

Επιπρόσθετα η κάμερα της τηλεοπτικής μετάδοσης έπιασε τόσο τον θρυλικό Μικ Τζάγκερ, όσο και τον ηθοποιό Εϊντριεν Μπρόντι.

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    MUNDIAL Τελευταία Νέα