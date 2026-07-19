Ισπανία - Αργεντινή: Στον τελικό ο «Οδυσσέας» Ματ Ντέιμον, ο Μικ Τζάγκερ και ο Εϊντριεν Μπρόντι
Η κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση του κόσμου κορυφώθηκε στη Νέα Υόρκη, όπου Ισπανία και Αργεντινή αναμετρήθηκαν με φόντο το τρόπαιο του Μουντιάλ 2026. Φυσικά στις εξέδρες βρέθηκε... πλήθος παγκοσμίων αστέρων.
Μεταξύ αυτών είναι ο ηθοποιός Ματ Ντέιμον, λίγες ημέρες μετά την πρεμιέρα του αναμενόμενου blockbuster του Κρίστοφερ Νόλαν, την «Οδύσσεια», στην οποία ενσαρκώνει τον εμβληματικό ήρωα του Ομήρου.
Επιπρόσθετα η κάμερα της τηλεοπτικής μετάδοσης έπιασε τόσο τον θρυλικό Μικ Τζάγκερ, όσο και τον ηθοποιό Εϊντριεν Μπρόντι.
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