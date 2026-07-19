Η Ισπανία αντιμετωπίζει την Αργεντινή στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026 και εξέχουσες προσωπικότητες έκλεψαν την παράσταση πριν την έναρξη.

Τομ Κρουζ και λοιποί αστέρες έλαμψαν πριν την έναρξη του τελικού του Μουντιάλ 2026! Ισπανία και Αργεντινή κοντράρονται για το τρόπαιο του «Ζιλ Ριμέ» στο New York New Jersey Stadium.

Οι Τομ Κρουζ, Ρόμπι Γουίλιαμς, Παουζίνι και Σέρζινγκερ βρέθηκαν στο προσκήνιο του φαντασμαγορικού τελικού πριν την πρώτη σέντρα στη μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου.