Οι φίλαθλοι της Αργεντινής και της Ισπανίας κατέκλυσαν το New York New Jersey Stadium αρκετές ώρες πριν το πρώτο σφύριγμα του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ 2026.

Το... αδιαχώρητο επικρατεί στο New York New Jersey Stadium πριν την έναρξη του μεγάλου τελικού στο Μουντιάλ 2026! Οι φίλαθλοι της Ισπανίας και της Αργεντινής σχημάτισαν ουρές τεράστιου μήκους, προκειμένου να δουν τις πατρίδες τους να μονομαχούν για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η Φούρια Ρόχα αντιμετωπίζει την Αλμπισελέστε με σκοπό την κατάκτηση του δεύτερου «Ζιλ Ριμέ» της ιστορίας της. Η παρέα του Μέσι στοχεύει στο back to back και στο τέταρτο Παγκόσμιο Κύπελλο της χώρας συνολικά.

Το λατινικό ντέρμπι ανάμεσα σε δύο ομάδες με πλειάδα αστέρων αναμένεται συναρπαστικό και οι υποστηρικτές των δύο ομάδων αδημονούν για τη σέντρα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.