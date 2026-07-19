Τελικός Μουντιάλ 2026: Μεγάλες ουρές στο γήπεδο πριν τη σέντρα (vid)
Το... αδιαχώρητο επικρατεί στο New York New Jersey Stadium πριν την έναρξη του μεγάλου τελικού στο Μουντιάλ 2026! Οι φίλαθλοι της Ισπανίας και της Αργεντινής σχημάτισαν ουρές τεράστιου μήκους, προκειμένου να δουν τις πατρίδες τους να μονομαχούν για το Παγκόσμιο Κύπελλο.
Η Φούρια Ρόχα αντιμετωπίζει την Αλμπισελέστε με σκοπό την κατάκτηση του δεύτερου «Ζιλ Ριμέ» της ιστορίας της. Η παρέα του Μέσι στοχεύει στο back to back και στο τέταρτο Παγκόσμιο Κύπελλο της χώρας συνολικά.
Το λατινικό ντέρμπι ανάμεσα σε δύο ομάδες με πλειάδα αστέρων αναμένεται συναρπαστικό και οι υποστηρικτές των δύο ομάδων αδημονούν για τη σέντρα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
🔴 IMAGEN SPORT— Diario SPORT (@sport) July 19, 2026
‼️ Enormes colas para entrar en el Metlife Stadium a falta de 4 horas para que empiece la gran final del Mundial entre España y Argentina
📹 @Jordigil pic.twitter.com/ElsjeSOtwY
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