Ο Λαμίν Γιαμάλ έστειλε το δικό του μήνυμα ενόψει του μεγάλου τελικού, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram.

Σε... κλίμα τελικού με τον δικό του τρόπο έχει μπει ο Λαμίν Γιαμάλ! Ο 19χρονος σταρ της Ισπανίας έκανε μια ιδιαίτερη ανάρτηση πριν το εναρκτήριο λάκτισμα του μεγάλου ματς κόντρα στην Αργεντινή.

Η Φούρια Ρόχα αντιμετωπίζει την Αλμπισελέστε με σκοπό την κατάκτηση του δεύτερου «Ζιλ Ριμέ» της ιστορίας της. Η παρέα του Μέσι στοχεύει στο back to back και στο τέταρτο Παγκόσμιο Κύπελλο της χώρας συνολικά.

Ο αστέρας της Μπάρτσα ανέβασε μια φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στην οποία απεικονίζεται ο ίδιο σε νεαρή ηλικία, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Για εσένα και για τον δρόμο».

Έτσι, ο Ίβηρας ετοιμάζεται ετοιμάζεται για την τεράστια «latin» μονομαχία του New York New Jersey Stadium (19/07, 22:00).