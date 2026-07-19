Τελικός Μουντιάλ 2026: Η ανάρτηση του Γιαμάλ

Τελικός Μουντιάλ 2026: Η ανάρτηση του Γιαμάλ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Λαμίν Γιαμάλ έστειλε το δικό του μήνυμα ενόψει του μεγάλου τελικού, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram.

Σε... κλίμα τελικού με τον δικό του τρόπο έχει μπει ο Λαμίν Γιαμάλ! Ο 19χρονος σταρ της Ισπανίας έκανε μια ιδιαίτερη ανάρτηση πριν το εναρκτήριο λάκτισμα του μεγάλου ματς κόντρα στην Αργεντινή.

Η Φούρια Ρόχα αντιμετωπίζει την Αλμπισελέστε με σκοπό την κατάκτηση του δεύτερου «Ζιλ Ριμέ» της ιστορίας της. Η παρέα του Μέσι στοχεύει στο back to back και στο τέταρτο Παγκόσμιο Κύπελλο της χώρας συνολικά.

Ο αστέρας της Μπάρτσα ανέβασε μια φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στην οποία απεικονίζεται ο ίδιο σε νεαρή ηλικία, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Για εσένα και για τον δρόμο».

Έτσι, ο Ίβηρας ετοιμάζεται ετοιμάζεται για την τεράστια «latin» μονομαχία του New York New Jersey Stadium (19/07, 22:00).

 

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    MUNDIAL Τελευταία Νέα