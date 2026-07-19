Τελικός Μουντιάλ 2026: Η ανάρτηση του Γιαμάλ
Σε... κλίμα τελικού με τον δικό του τρόπο έχει μπει ο Λαμίν Γιαμάλ! Ο 19χρονος σταρ της Ισπανίας έκανε μια ιδιαίτερη ανάρτηση πριν το εναρκτήριο λάκτισμα του μεγάλου ματς κόντρα στην Αργεντινή.
Η Φούρια Ρόχα αντιμετωπίζει την Αλμπισελέστε με σκοπό την κατάκτηση του δεύτερου «Ζιλ Ριμέ» της ιστορίας της. Η παρέα του Μέσι στοχεύει στο back to back και στο τέταρτο Παγκόσμιο Κύπελλο της χώρας συνολικά.
Ο αστέρας της Μπάρτσα ανέβασε μια φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στην οποία απεικονίζεται ο ίδιο σε νεαρή ηλικία, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Για εσένα και για τον δρόμο».
Έτσι, ο Ίβηρας ετοιμάζεται ετοιμάζεται για την τεράστια «latin» μονομαχία του New York New Jersey Stadium (19/07, 22:00).
🚨📲 𝗡𝗘𝗪: Lamine Yamal on Instagram:— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 19, 2026
“For you and for the streets.” pic.twitter.com/tf1wB67uCU
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