Μέσι: Έκανε να πιστέψουμε και εμείς οι άπιστοι πως υπάρχει και δεύτερος Θεός

Ο Φώτης Καρακούσης γράφει για τον τελευταίο μεγάλο χορό του τεράστιου Λιονέλ Μέσι, του ανθρώπου που έκανε ακόμα και εμάς τους άπιστους να πιστέψουμε πως τελικά υπάρχει και δεύτερος Θεός.

Για τους ανθρώπους που έχουν πατήσει στην 4η δεκαετία της ζωής τους, είναι δύσκολο να μπορέσουν να είναι δίκαιοι στο μεγάλο ερώτημα για το ποιος είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στην ιστορία. Θα έλεγα πως ο Μαραντόνα για πάρα πολλούς, εκατομμύρια (χωρίς την παραμικρή υπερβολή), δεν ήταν απλά ο καλύτερος όλων, αλλά ένας Θεός του αθλήματος.

Μας έκανε να αγαπήσουμε ακόμα περισσότερο το ποδόσφαιρο και να λατρέψουμε μια Εθνική ομάδα μιας χώρας που ειδικά όσον αφορά την Ελλάδα, μας χωρίζουν χιλιάδες χιλιόμετρα και ένας τεράστιος ωκεανός. Από τα μαγικά που έκανε ο Ντιέγκο στο Μεξικό, αλλά και τέσσερα χρόνια μετά στην Ιταλία, όταν μόνος του ή για να είμαι δίκαιος και με τον Γκοϊκοετσέα μαζί (που έπαινε το ένα πέναλτι μετά το άλλο), οδήγησαν την Αργεντινή στον τελικό, χάνοντας τον τίτλο με ένα ανύπαρκτο πέναλτι, περιμέναμε πως και πως να έρθει το Μουντιάλ για να δούμε την «αλμπισελέστε».

Να δούμε τα... παιδιά του να τα δίνουν όλα, ελπίζοντας πως κάποια στιγμή αυτή η ομάδα θα επέστρεφε στην κορυφή του κόσμου. Μια επιστροφή που όχι μόνο δεν ερχόταν, αλλά η μία σφαλιάρα διαδεχόταν την άλλη και όλες αυτές οι αποτυχίες μεγάλωναν τον μύθο του Μαραντόνα. Δεν ήταν λίγοι όσοι έλεγαν πως χωρίς αυτόν, η Αργεντινή δεν είναι κάτι παραπάνω από μια καλή ομάδα. Και αν σκεφτούμε το τι είχε πετύχει, δεν θα λέγαμε πως τα λόγια τους απείχαν και τόσο από την πραγματικότητα.

Και δεν μιλάμε πως δεν είχε παίκτες. Κάθε άλλο, αν σκεφτούμε πως αυτή την φανέλα την φόρεσαν σπουδαίοι ποδοσφαιριστές όπως ο Μπατιστούτα, ο Σιμεόνε, ο Βερόν και πολλοί πολλοί ακόμα που έκαναν σπουδαία καριέρα στην Ευρώπη. Κανείς δεν μπόρεσε να σηκώσει στους ώμους του την Αργεντινή όπως την σήκωσε ο σπουδαίος Ντιέγκο. Η πρώτη ακτίδα φωτός ήταν όταν βρέθηκε στο προσκήνιο ένας αδύνατος αριστεροπόδαρος που έκανε μαγικά πράγματα με την μπάλα στις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα και μετά και στην πρώτη ομάδα.

Ήταν ίσως η πρώτη φορά που οι φίλοι της Αργεντινής πίστεψαν πως ο Λιονέλ Μέσι θα μπορούσε να οδηγήσει την Εθνική και πάλι στον δρόμο των επιτυχιών. Δεν μιλάμε να πάρει την θέση του Θεού Μαραντόνα, αλλά να κάνει την «αλμπισελέστε» διεκδικήτρια τίτλων, κάτι που τόσο είχε λείψει. Η αλήθεια είναι πως αυτό δεν έγινε αμέσως. Και με τον Μέσι στην ομάδα η Αργεντινή δεν μπορούσε να σηκώσει κεφάλι.

Το 2006 έφτασε ως τα προημιτελικά και αποκλείστηκε στα πέναλτι από την Γερμανία, το 2010 στη Νότια Αφρική το ίδιο, μέχρι τα προημιτελικά, αλλά αυτή την φορά ο αποκλεισμός ήταν ακόμα πιο οδυνηρός, με τεσσάρα και πάλι από την Γερμανία. Η πρώτη φορά που ο Μέσι έδειξε να μπορεί να σηκώσει αυτό το τεράστιο βάρος ήταν στην Βραζιλία, όταν και οδήγησε την «αλμπισελέστε» στον τελικό χάνοντας την κούπα και πάλι από τον κακό της δαίμονα την Γερμανία. Αυτός ο χαμένος τελικός, σε συνδυασμό με την κακή παρουσία στην Ρωσία όταν η ομάδα αποκλείστηκε στην φάση των «16», έκανε πολλούς να πουν πως κακά τα ψέματα, δεν γίνεται να βγει νέος Μαραντόνα και πως ο Θεός του ποδοσφαίρου ήταν και παραμένει ένας.

Πραγματικά δεν ξέρω αν μπορεί να βγει πάλι νέος Μαραντόνα, αυτό που ξέρω είναι πως αυτός ο μικρός ξερακιανός που όταν έφευγε μπροστά δεν μπορούσες να τον σταματήσεις ούτε με φάουλ, μας έχει κάνει και εμάς τους άπιστους να πιστέψουμε για τα καλά πως τελικά υπάρχει και δεύτερος Θεός. Προσωπικά μου είναι εντελώς αδιάφορο αν η Αργεντινή κατακτήσει την κούπα σε λίγες ώρες (καμία σχέση αλλά πήγαινε ωραία στο κείμενο), για το αν ο τεράστιος Μέσι βρεθεί στον ίδιο θρόνο με τον Ντιέγκο.

Αυτά που έχει κάνει ο άνθρωπος αυτός στα 39 του, δεν τα έχει κάνει κανένας άλλος ποδοσφαιριστής στον πλανήτη. Έχει οδηγήσει την «αλμπισελέστε» σε δύο συνεχόμενους τελικούς και μακάρι και σε δύο συνεχόμενες κούπες. Έχει κάνει όλους τους άπιστους να πιστέψουν πως τελικά μπορούν να υπάρχουν και δύο Θεοί. Δύο Θεοί που η δικιά μας η γενιά είχε την χαρά να τους απολαύσει και τους δύο. Είδαμε τον Μαραντόνα να κάνει μαγικά σε Μεξικό και Ιταλία και να παίρνει από το χέρι μια ομάδα από μια φτωχή πόλη της Ιταλίας (Νάπολη) και να την οδηγήσει στην κορυφή.

Και τώρα βλέπουμε τον άλλον Θεό που έχοντας κατακτήσει τα πάντα με την Μπαρτσελόνα, πήρε και αυτός από το χέρι την Αργεντινή και να την ξαναβάζει και πάλι στο προσκήνιο. Να κατακτά τίτλους, να την φτάνει σε τελικούς, να κάνει έναν ολόκληρο λαό, αλλά και εκατομμύρια φίλους αυτής της Εθνικής και από άλλες χώρες, να ζουν και να αναπνέουν και πάλι για την «αλμπισελέστε». Δύο Θεοί που στο γήπεδο έκαναν (ο Μέσι τα κάνει ακόμα) στο γήπεδο πράγματα που ελάχιστοι θα μπορούσαν ακόμα και να τα σκεφτούν.

Σε λίγες ώρες ο ένας από τους δύο Θεούς δίνει λογικά την τελευταία του παράσταση με την Αργεντινή, ας την απολαύσουμε, όπως αξίζει σε αυτόν τον κοντό γίγαντα του ποδοσφαίρου, τον άνθρωπο που έκανε και εμάς τους άπιστους να πιστέψουμε πως τελικά όντως υπάρχουν δύο Θεοί σε αυτό το άθλημα...

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