Ο Μπόρχα Ιγκλέσιας ξέσπασε για τις τιμές των εισιτηρίων στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου μεταξύ Ισπανίας κι Αργεντινής, τις οποίες χαρακτήρισε ντροπιαστικές.

Ισπανία κι Αργεντινή διασταυρώνουν τα ξίφη τους το βράδυ της Κυριακής (19/2) στον τελικό του Μουντιάλ στο Νιού Τζέρσεϊ, διεκδικώντας το ιερό δισκοπότηρο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Όπως ήταν αναμενόμενο, πλήθος κόσμου έκανε αίτηση για να πάρει στα χέρια του ένα μαγικό χαρτάκι πριν εξαντληθούν, ώστε να δουν από κοντά τον αγώνα στο «MetLife Stadium».

Όποιος ωστόσο ήθελε να πάρει εισιτήριο, έπρεπε να βάλει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη... Οι τιμές των εισιτηρίων άλλωστε ξεκινούσαν από χιλιάδες δολάρια, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις από πλήθος κόσμου. Μεταξύ αυτών και ο διεθνής Ισπανός επιθετικός, Μπόρχα Ιγκλέσιας, ο οποίος έκραξε τη FIFA μέσα από ανάρτηση στα social media.

«Είναι ντροπή» έγραψε χαρακτηριστικά ο έμπειρος φορ για τις τιμές των εισιτηρίων, παίρνοντας ξεκάθαρη θέση για την κοστολόγηση του τελικού. Ούτως ή άλλως πάντως ο Ιγκλέσιας έχει αποδείξει αυτές τις μέρες πως δεν φοβάται να εκφέρει την άποψή του, ανεξάρτητα με το ποιος είναι αποδέκτης.

Πριν από τον τελικό άλλωστε είχε πετάξει «καρφιά» για τον Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας πως θα χαιρετήσει τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών για να μην καταλήξει στη... φυλακή.