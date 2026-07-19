Κρόος: «Αν η Ισπανία προηγηθεί, τότε το παιχνίδι τελείωσε»
Ο Τόνι Κρόος έδωσε... ψήφο εμπιστοσύνης στην Ισπανία για τον τελικό του Μουντιάλ 2026! Ο πρώην διεθνής Γερμανός θρύλος έδειξε εμπιστοσύνη στον τρόπο παιχνιδιού της Φούρια Ρόχα και την κατέστησε φαβορί για το «Ζιλ Ριμέ», ειδικότερα αν προπορευτεί στο σκορ απέναντι στην Αργεντινή.
Ο παλαίμαχος θρύλος των Μπάγερν και Ρεάλ Μαδρίτης υποστήριξε πως η αρμάδα του Ντε λα Φουέντε έχει τον τρόπο να ελέγχει πλήρως τον αγώνα, όταν παίρνει... κεφάλι στο σκορ.
Παράλληλα, δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος στα 39 του συνεχίζει να είναι συνεχίζει να βελτιώνει το παιχνίδι του, σύμφωνα με τον πρώην μέσο των Πάντσερ.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Τόνι Κρόος:
«Αν η Ισπανία κάνει το 1-0, τότε το παιχνίδι τελείωσε. Μπορεί να βάλει και τρία ή τέσσερα ακόμη γκολ. «Παρατηρείς ότι η ποδοσφαιρική του ευφυΐα συνεχίζει να μεγαλώνει. Στα 39 του εξακολουθεί να εξελίσσεται».
💥 La arriesgada predicción de Toni Kroos para la final del Mundial— Tiempo de Juego (@tjcope) July 19, 2026
🇪🇸 "Si España hace el 1-0 les caerán tres o cuatro"https://t.co/FxygDx0aV8
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.