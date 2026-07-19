Κρόος: «Αν η Ισπανία προηγηθεί, τότε το παιχνίδι τελείωσε»

Την άποψή του για τον τελικό του Μουντιάλ 2026 εξέφρασε ο παλαίμαχος Γερμανός ποδοσφαιριστής και παγκόσμιος πρωταθλητής του 2014, Τόνι Κρόος.

Ο Τόνι Κρόος έδωσε... ψήφο εμπιστοσύνης στην Ισπανία για τον τελικό του Μουντιάλ 2026! Ο πρώην διεθνής Γερμανός θρύλος έδειξε εμπιστοσύνη στον τρόπο παιχνιδιού της Φούρια Ρόχα και την κατέστησε φαβορί για το «Ζιλ Ριμέ», ειδικότερα αν προπορευτεί στο σκορ απέναντι στην Αργεντινή.

Ο παλαίμαχος θρύλος των Μπάγερν και Ρεάλ Μαδρίτης υποστήριξε πως η αρμάδα του Ντε λα Φουέντε έχει τον τρόπο να ελέγχει πλήρως τον αγώνα, όταν παίρνει... κεφάλι στο σκορ.

Παράλληλα, δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος στα 39 του συνεχίζει να είναι συνεχίζει να βελτιώνει το παιχνίδι του, σύμφωνα με τον πρώην μέσο των Πάντσερ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Τόνι Κρόος:

«Αν η Ισπανία κάνει το 1-0, τότε το παιχνίδι τελείωσε. Μπορεί να βάλει και τρία ή τέσσερα ακόμη γκολ. «Παρατηρείς ότι η ποδοσφαιρική του ευφυΐα συνεχίζει να μεγαλώνει. Στα 39 του εξακολουθεί να εξελίσσεται».