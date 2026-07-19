Λίγο πριν τον μεγάλο τελικό του φετινού Μουντιάλ, ο Μέσι αποχαιρέτησε την εθνική Αργεντινής με ένα συγκινητικό post.

Λίγες ώρες απομένουν μέχρι τον μεγάλο τελικό του φετινού Μουντιάλ, ο οποίος θα συνδυαστεί και με το last dance του Μέσι στην εθνική Αργεντινής.

Ο θρύλος της Αλμπισελέστε λίγο πριν η ομάδα του αντιμετωπίσει την Ισπανία στο «MetLife Stadium» θέλησε να αποχαιρετήσει όλους όσους συνεργάστηκε κατά τη διάρκεια της διεθνούς καριέρας του, αλλά και τους συμπαίκτες του που τον συνόδεψαν όλα αυτά τα χρόνια.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την ομάδα αυτή ως οικογένεια, που ξέρει να επιβιώνει στα δύσκολα και να συνεχίζει να γράφει τη δική της ανεξίτηλη ιστορία.

Αναλυτικά όσα έγραψε στο μήνυμά του:

«Το πιο όμορφο πράγμα σε όλα αυτά τα χρόνια δεν ήταν ποτέ μόνο οι τίτλοι, αλλά ολόκληρη η διαδρομή. Το να μοιραζόμαστε την καθημερινότητα με αυτή την ομάδα, να αγωνιζόμαστε μαζί, να σηκωνόμαστε ξανά στις δύσκολες στιγμές και να απολαμβάνουμε κάθε βήμα.

Ευχαριστώ τον καθένα από τους συμπαίκτες μου, το προπονητικό επιτελείο και όλους τους υπέροχους ανθρώπους που εργάζονται καθημερινά για να διατηρήσουν αυτή την Εθνική Ομάδα ως μια οικογένεια. Ό,τι και αν συμβεί αύριο, αυτή η ομάδα έχει ήδη γράψει μια ιστορία που δεν θα ξεχάσω ποτέ και που κανείς δεν θα μπορέσει να σβήσει.

Vamos Argentina»