Μικρός Τελικός Μουντιάλ 2026: Το σπάνιο επίτευγμα που μπορούν να σημειώσουν τρεις Γάλλοι

Γιάννης Πολιάς
Μικρός Τελικός Μουντιάλ 2026: Το σπάνιο επίτευγμα που μπορούν να σημειώσουν τρεις Γάλλοι
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Αν η Γαλλία νικήσει την Αγγλία, τρεις ποδοσφαιριστές θα μπουν στο κλειστό κλαμπ των παικτών που έχουν όλα τα μετάλλια στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Γαλλία και Αγγλία κοντράρονται σε λίγες ώρες στον τελικό της παρηγοριάς, με τον νικητή να κατακτά την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ένα ματς που από τη μία μπορεί να φαντάζει ως αγγαρεία μετά τον αποκλεισμό στα ημιτελικά του θεσμού, από την άλλη μπορεί να βάλει τρεις συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές σε ένα ιδιαίτερα κλειστό κλαμπ.

Ο Κιλιάν Μπαπέ, ο Ουσμάν Ντεμπελέ και ο Λούκας Ερναντέζ βλέπετε, δύνανται να μπουν στο κλαμπ των ποδοσφαιριστών που έχουν και τα τρία μετάλλια στο ενεργητικό τους, καθώς έχουν ένα χρυσό (2018) και ένα ασημένιο (2022) με τη Γαλλία. Μέχρι τώρα, επτά παίκτες έχουν καταφέρει κάτι τέτοιο, με πέντε να είναι μέλη της Δυτικής Γερμανίας μεταξύ 1966 και 1974. Στη λίστα είναι επίσης ο Φράνκο Μπαρέζι (1982, 1990, 1994), ενώ ο Μίροσλαβ Κλόζε είναι ο μόνος με τέσσερα μετάλλια από το 2002 έως το 2014!

Αναλυτικά η λίστα

ΠαίκτηςΧώραΚατακτήσεις
Φραντς ΜπεκενμπάουερΓερμανία1966 (2η θέση), 1970 (3η θέση), 1974 (1η θέση)
Ζεπ ΜάιερΓερμανία1966 (2η θέση), 1970 (3η θέση), 1974 (1η θέση)
Βόλφγκανγκ ΌβερατΓερμανία1966 (2η θέση), 1970 (3η θέση), 1974 (1η θέση)
Γιούργκεν ΓκραμπόφσκιΓερμανία1966 (2η θέση), 1970 (3η θέση), 1974 (1η θέση)
Χορστ-Ντίτερ ΧέτγκεςΓερμανία1966 (2η θέση), 1970 (3η θέση), 1974 (1η θέση)
Φράνκο ΜπαρέζιΙταλία1982 (1η θέση), 1990 (3η θέση), 1994 (2η θέση)
Μίροσλαβ ΚλόζεΓερμανία2002 (2η θέση), 2006 (3η θέση), 2010 (3η θέση), 2014 (1η θέση)
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image

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