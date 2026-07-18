Αν η Γαλλία νικήσει την Αγγλία, τρεις ποδοσφαιριστές θα μπουν στο κλειστό κλαμπ των παικτών που έχουν όλα τα μετάλλια στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Γαλλία και Αγγλία κοντράρονται σε λίγες ώρες στον τελικό της παρηγοριάς, με τον νικητή να κατακτά την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ένα ματς που από τη μία μπορεί να φαντάζει ως αγγαρεία μετά τον αποκλεισμό στα ημιτελικά του θεσμού, από την άλλη μπορεί να βάλει τρεις συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές σε ένα ιδιαίτερα κλειστό κλαμπ.

Ο Κιλιάν Μπαπέ, ο Ουσμάν Ντεμπελέ και ο Λούκας Ερναντέζ βλέπετε, δύνανται να μπουν στο κλαμπ των ποδοσφαιριστών που έχουν και τα τρία μετάλλια στο ενεργητικό τους, καθώς έχουν ένα χρυσό (2018) και ένα ασημένιο (2022) με τη Γαλλία. Μέχρι τώρα, επτά παίκτες έχουν καταφέρει κάτι τέτοιο, με πέντε να είναι μέλη της Δυτικής Γερμανίας μεταξύ 1966 και 1974. Στη λίστα είναι επίσης ο Φράνκο Μπαρέζι (1982, 1990, 1994), ενώ ο Μίροσλαβ Κλόζε είναι ο μόνος με τέσσερα μετάλλια από το 2002 έως το 2014!

Αναλυτικά η λίστα