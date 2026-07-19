Η Ισπανία ετοιμάζεται να διεκδικήσει τον δεύτερο τίτλο της στο Παγκόσμιο Κύπελλο υπό τις οδηγίες ενός ανθρώπου που κατάφερε να ξεπεράσει κάθε προσδοκία.

Για τον Λιονέλ Σκαλόνι, λίγο πολύ τα είπαμε. Γνωστό όνομα ως ποδοσφαιριστής, εντούτοις προπονητικά, δεν είχε την παραμικρή περγαμηνή και το 2018 είχε αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ταλαιπωρημένης Αργεντινής αποτελώντας μία μεταβατική λύση μέχρι να βρεθεί κάποιος αξιόλογος προπονητής. Αυτός δεν βρέθηκε, ο άλλοτε μπακ χαφ της Λα Κορούνια έμεινε παρά τις αντιδράσεις και μέσα στα επόμενα χρόνια έγινε ένας πραγματικός θρύλος.



Ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε είχε μία μάλλον πιο ήσυχη πορεία σαν -σγουρομάλλης και μυστακοφόρος- ποδοσφαιριστής και αριστερός μπακ, παίζοντας σε Αθλέτικ Μπιλμπάο, Σεβίλλη και Αλαβές - κατακτώντας δύο πρωταθλήματα με την πρώτη το 1983 και το 1984. Καθόλου άσχημα, αλλά σίγουρα δεν αποτέλεσε ποτέ παίκτη-βαρόμετρο, ενώ έφτασε μονάχα μέχρι την ολυμπιακή ομάδα της Ισπανίας. Σαν προπονητής δε, μετά από τα περάσματα από Πορτουγκαλέτε και Αουρερά, εργάστηκε στα τμήματα υποδομής των πρώην ομάδων του, Σεβίλλης και Αθλέτικ, πριν αναλάβει την Αλαβές το 2011. Η ευκαιρία που έψαχνε ήταν εκεί αλλά αυτός δεν θα κατάφερνε να την αδράξει...

🎂 Today Luis de la Fuente turns 62. Luis came up through the ranks at @Athletic_en and won two @LaLigaEN titles, a Copa and a Supercopa 🏆



Afterwards, he coached our under-18s and Bilbao Athletic, and worked alongside former manager Joaquín Caparrós.



💪 Zorionak, Luis! pic.twitter.com/d59p7Y1EV8 June 21, 2023

Μην ξεχαστεί το όνομά του στην πιάτσα

«Το να ενημερώνεις κάποιον για κάτι τέτοιο είναι πάντα δυσάρεστο αλλά δεν πρόβαλε την παραμικρή αντίσταση, ήταν υποδειγματική η αντίδρασή του», θα έλεγε ο τότε πρόεδρος της Αλαβές για τη συνάντηση που είχε με τον Ντε Λα Φουέντε στις 17 Οκτωβρίου, προκειμένου να τον ενημερώσει για την απομάκρυνσή του από τους Βάσκους. Μόλις ένα τρίμηνο άντεξε στο Μεντιθορόθα ο νυν ομοσπονδιακός τεχνικός της Ισπανίας, με την Αλαβές τότε να συμμετέχει μάλιστα στη Γ' κατηγορία!



“De La Fuente, kanpora”, φώναζε ο κόσμος στο τελευταίο ματς με τον 50χρονο τότε κόουτς στην άκρη του πάγκου, μία ισοπαλία, 1-1, με την Αμορεμπιέτα, ζητώντας την απομάκρυνσή του, όπως και έγινε. Ο Ντε λα Φουέντε έμεινε χωρίς δουλειά και θα παρέμενε σε αυτήν την κατάσταση για πολύ καιρό. Βλέποντας πως η απόφασή του να αφήσει τη σιγουριά της Β' ομάδας της Αθλέτικ Μπιλμπάο, όπου βρισκόταν τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια, δεν ήταν η σωστή, ο κόουτς επέστρεψε στη Χώρα των Βάσκων, όπου είχε αφήσει την οικογένειά του, άπραγος.



Οι δικοί του άνθρωποι θυμούνται πόσο ψυχολογικά πεσμένος ήταν ο Ντε Λα Φουέντε, που φρόντιζε να επισκέπτεται προπονητικά κέντρα, παρακολουθώντας προπονήσεις και σεμινάρια, προκειμένου να διευρύνει τις γνώσεις του. Ο φόβος του, ήταν μην... ξεχαστεί το όνομά του στην πιάτσα. Στα 50 του χρόνια και δίχως κάποια μεγάλη επιτυχία στο βιογραφικό του ως προπονητής, έβλεπε τον τραπεζικό του λογαριασμό να περιλαμβάνει ολοένα και λιγότερα μηδενικά και τα περιθώρια να στενεύουν...

Η εφημερίδα και ο Μοριέντες

Όλα άλλαξαν τον Μάιο του 2013, όταν ο Ντε Λα Φουέντε διάβασε στην εφημερίδα ότι ο Φερνάντο Μοριέντες είχε απορρίψει την πρόταση της RFEF να αναλάβει την Κ19 της Ισπανίας. Ο επί 1,5 χρόνο άνεργος προπονητής μίλησε με τον άλλοτε συμπαίκτη του στην Αθλέτικ, Ινιάκι Σάεθ και εκείνος τον πρότεινε στον τεχνικό διευθυντή των μικρών εθνικών ομάδων της χώρας, Γινές Μελέντεθ, που προσέφερε στον Ντε Λα Φουέντε συμβόλαιο τριών μηνών - κάτι σαν δοκιμαστικό.



Αυτή τη φορά, ο 52χρονος πια τεχνικός δεν θα άφηνε την ευκαιρία να περάσει ανεκμετάλλευτη και παρότι ξεκίνησε μουδιασμένα (πορεία μέχρι τα ημιτελικά στο Euro U19 του 2013 και αποτυχία πρόκρισης σε εκείνο του 2014), θα κατάφερνε κερδίσει ένα μόνιμο συμβόλαιο με την Ισπανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, οδηγώντας εντέλει τους νεαρούς Ίβηρες στην κατάκτηση του Euro U19 το 2015.

Το turning point της Κατερίνης

Η επιτυχία αυτή αποτέλεσε ουσιαστικά το πρώτο παράσημο στην προπονητική καριέρα του Ντε Λα Φουέντε και μάλιστα ήρθε στα μέρη μας. Λάρισα, Βέροια και Κατερίνη είχαν φιλοξενήσει το τουρνουά, με την Ισπανία να κατακτά τον τίτλο νικώντας 2-0 τη Ρωσία στον τελικό που έγινε στην πρωτεύουσα της Πιερίας πριν από ακριβώς έντεκα χρόνια, στις 19 Ιουλίου 2015. Μπόρχα Μαγιοράλ και... Ματίας Ναουέλ είχαν σημειώσει τα γκολ που έφεραν την κούπα, με τον MVP του τουρνουά να είναι ο Μάρκο Ασένσιο - με παίκτες όπως ο Ρόδρι, ο Μίκελ Μερίνο, ο Ντάνι Θεμπάγιος και ο Ουνάι Σιμόν να εντοπίζονται στο ρόστερ.



Ήταν το turning point στην πορεία του Ντε Λα Φουέντε, ο οποίος δεν κοίταξε ποτέ ξανά πίσω του. Στην Κ19 θα έμενε μέχρι το 2018, όταν και θα αναλάμβανε τηναντικαθιστώντας τον Άλμπερτ Θελάδες. Εκεί θα κατακτούσε το 2019 ακόμη ένα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ενώ το 2021 θα οδηγούσε την ολυμπιακή ομάδα της Ισπανίας στο αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.Και όταν το 2022 πήρε το χρίσμα για τους... μεγάλους, ήξερε πως και εκεί θα μπορούσε να κάνει αυτό που πρέπει. Είχε αντέξει ενάμισι έτος χωρίς δουλειά έχοντας πατήσει τα 50 του χρόνια. Έχοντας δώσει πια τα διαπιστευτήριά του σε όλους και κυρίως στον εαυτό του, είχε μπροστά του ακόμη μία ευκαιρία που δεν θα πήγαινε ανεκμετάλλευτη. Ένα Nations League (2023), ένα Euro (2024), τώρα η ευκαιρία για ένα Παγκόσμιο Κύπελλο. Ταμοιάζουν, και είναι, μακρινή ανάμνηση.