Ο προπονητής της Αργεντινής, Λιονέλ Σκαλόνι, αναφέρθηκε, αστειευόμενος, στον τρόπο με τον οποίο η ομάδα του θα προσπαθήσει να περιορίσει τον Λαμίν Γιαμάλ, στον τελικό του Μουντιάλ.

Ο μεγάλος τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου βρίσκεται προ των πυλών. Ισπανία και Αργεντινή θα τεθούν αύριο (19/07, 22:00) αντιμέτωπες στο «MetLife Stadium» της Νέας Υόρκης με στόχο την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου.

Και οι δύο όμαδες βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, με τους προπονητές των δύο φιναλίστ να προετοιμάζονται για την μεγάλη μέρα. Από την πλευρά του, ο τεχνικός της Αλμπισελέστε, Λιονέλ Σκαλόνι, σε δηλώσεις τους πριν από την έναρξη της αναμέτρησης μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζει να αντιμετωπίσει τη Ρόχα, τονίζοντας πως οι παίκτες του θα προσπαθήσουν να περιορίσουν τον αντίπαλο τους και να επιβάλουν τον δικό τους ρυθμό στο παιχνίδι.

«Αναλύσαμε την Ισπανία επειδή υποτίθεται ότι θα τους αντιμετωπίζαμε τον Μάρτιο, αλλά από τον Δεκέμβριο μελετούσαμε επίσης κάθε πιθανό αντίπαλο στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Στο τέλος, δεν αναλύσαμε την Ισπανία περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη εθνική ομάδα. Όταν κοιτάς το μονοπάτι μέσα από το Παγκόσμιο Κύπελλο, μελετάς κάθε ομάδα που θα μπορούσε ενδεχομένως να φτάσει σε αυτό το στάδιο, και υπήρχαν πολλοί αντίπαλοι που το κάναμε».

«Βέβαια, η υπερανάλυση δεν είναι και καλό πράγμα. Ξέρουμε πώς παίζει η Ισπανία και όλοι γνωρίζουν τις δυνάμεις τους. Θα προσπαθήσουμε να τους περιορίσουμε, ενώ παράλληλα θα επιδιώξουμε να επιβάλουμε το δικό μας ρυθμό και να εκμεταλλευτούμε τις περιοχές όπου πιστεύουμε ότι μπορεί να δυσκολευτούν».

Ο νεαρός τεχνικός αναφέρθηκε ακόμη και στο αστέρι της Ισπανίας, τον Λαμίν Γιαμαλ και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσει να τον περιορίσει, σημειώνοντας, αστειευόμενος, πως το ιδανικότερο σενάριο θα ήταν να τον κλείδωναν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του.

«Πώς να σταματήσεις τον Γιαμάλ; Μακάρι να μπορούσαμε να τον κλειδώσουμε στο δωμάτιό του!. Είναι εκπληκτικός, ένας θησαυρός. Είναι ακόμα τόσο νέος και έχει πολλά περισσότερα να προσφέρει. Έχει κάνει τόσα πολλά για την Ισπανία. Ελπίζουμε όχι την Κυριακή, αλλά όπως και ο Μέσι, είναι πολύ δύσκολο να τον σταματήσεις».