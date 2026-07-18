Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε έμμεσα τον προπονητή της Αγγλίας, Τόμας Τούχελ, για τον αποκλεισμό των Τριών Λιονταριών από το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Στη μακρά λίστα των επικριτών της τακτικής που χρησιμοποίησε η Αγγλία στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου κόντρα στην Αργεντινή προστέθηκε τώρα και ο Ντόναλντ Τραμπ.

Αναλυτικότερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ την Παρασκευή (17/07) άσκησε μια ήπια κριτική στην απόφαση του προπονητή των Τριών Λιονταριών, Τόμας Τούχελ, να υιοθετήσει μία πιο αμυντική τακτική, αφότου η ομάδα του πήρε το προβάδισμα στον αγώνα.

Μιλώντας σε δεξίωση στη Νέα Υόρκη μαζί με τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, ο πλανητάρχης αναφέρθηκε και στον αρχηγό της εθνικής ομάδας, Χάρι Κέιν, με τον οποίο έπαιξε γκολφ στη Φλόριντα πριν από 18 μήνες.

«Έχετε έναν σπουδαίο παίκτη στην Αγγλία, με τον οποίο έπαιξα γκολφ, τον Χάρι. Ίσως έκαναν λάθος όταν τον έκαναν αμυντικό παίκτη. Αλλά και πάλι, τι ξέρω εγώ για το ποδόσφαιρο;».

«Πήραν το προβάδισμα και πήραν τον καλύτερό τους παίκτη και τον έβαλαν στην άμυνα. Πρέπει να είμαστε λίγο επιθετικοί, σωστά; Αλλά, τι ξέρω εγώ από προπονητική; Ήταν λίγο παράξενο πάντως, όμως ο Χάρι είναι ένας εξαιρετικός τύπος», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Ο Γερμανός τεχνικός δέχθηκε έντονη κριτική για την απόφαση του να αποσύρει δύο επιθετικογενείς παίκτες και να τους αντικαταστήσει με πιο αμυντικογενείς στο τελευταίο ημίωρο του παιχνιδιού κόντρα στην Αλμπισελέστε, με τον ίδιο πάντως στη συνέντευξη Τύπου να υπερασπίζεται με σθένος τις τακτικές του αποφάσεις.

«Όχι, δεν μετανιώνω για την απόφασή μου. Νόμιζα ότι είχαμε γίνει πολύ παθητικοί. Προσπαθούσα να βοηθήσω την ομάδα», τόνισε ο Τούχελ.