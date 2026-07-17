Ο τερματοφύλακας του Πράσινου Ακρωτηρίου, Βοζίνια, σε πρόσφατη συνέντευξη του μίλησε για την απότομη φήμη που απέκτησε κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μία από τις ομάδες-έκπληξη του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου ήταν αναμφίβολα το Πράσινο Ακρωτήρι, το οποίο έκλεψε τις καρδιές των απανταχού ποδοσφαιρόφιλων με τη μαχητικότητα, αλλά και το πνέυμα που επέδειξαν. Ο πρωταγωνίστης αυτής της μαγικής πορείας της «Σταχτοπούτας» της διοργάνωσης, η οποία σταμάτησε στους «32» μετά την ήττα στην παράταση από την Αργεντινή, ήταν ο τερματοφύλακας, Βοζίνια.

Οι εμφανίσεις του 40χρόνου κίπερ μάλιστα ήταν τέτοιες που τον ώθησαν να γίνει... influencer, καθώς μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα απέκτησε πάνω από 29 εκατομμύρια ακολούθους στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο πρώην τερματοφύλακας της ΑΕΛ Λεμεσσού, σε πρόσφατη συνέντευξη του στο «CBS Mornings» παραδέχτηκε την έκπληξη του για την ξαφνική άνοδο του στη φήμη, την οποία πάντως δεν φαίνεται να απολαμβάνει στο μέγιστο.

«Είναι κάτι που δεν περίμενα ποτέ. Αλλά για μένα, είναι επίσης λίγο περίπλοκο. Νιώθω λίγο περίεργα. Μου αρέσει να συνδέομαι με τους ανθρώπους. Στο Πράσινο Ακρωτήριο, μας αρέσει να καλωσορίζουμε τους ανθρώπους. Μπορούμε να μαγειρεύουμε στον δρόμο και να τρώμε στην πόρτα μας. Αλλά τώρα, αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ πλέον να κάνω».

Ο Βοζίνια παραδέχτηκε ότι ήταν επιτέλους «πολύ χαρούμενος» επειδή πλεόν όλος ο πλανήτης γνωρίζει το που βρίσκεται η χώρα του στον χάρτη. «Προηγουμένως, σε όλο τον κόσμο, οι άνθρωποι ρωτούσαν πού ήταν το Πράσινο Ακρωτήριο όταν λέγαμε ότι ερχόμασταν από εκεί. [...] Τώρα δεν χρειάζεται να εξηγούμε άλλο, και νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσε να είχε συμβεί».

Before Vozinha helped Cape Verde hold its own during the 2026 World Cup, the superstar goalkeeper said most people around the world didn’t know where his nation was located on a map.



Now, global soccer fans and beyond know exactly what kind of talent the African nation is… pic.twitter.com/5XB6ddPcSC July 16, 2026

Ελεύθερος από οποιοδήποτε συμβόλαιο και εκθαμβωτικός κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο τερματοφύλακας των «Μπλε Καρχαριών» δεν έχει δώσει καμία ένδειξη για τον μελλοντικό του προορισμό, όμως τόνισε ότι νιώθει έτοιμος για μία αλλαγή στην καριέρα του και πως θέλει να παίξει «για ένα ή δύο χρόνια ακόμα».