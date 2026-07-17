Ο Έντσο Φερνάντες ανέβασε story με Oasis για να τρολάρει τους Άγγλους και το κατέβασε λίγα λεπτά μετά

Ο Έντσο Φερνάντες έκανε μια ανάρτηση με το «Wonderwall» των Oasis ως απάντηση προς τους Άγγλους, αλλά το κατέβασε άρον άρον.

Η παραδοσιακή ποδοσφαιρική κόντρα μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας χτύπησε «κόκκινο» μετά τον δεύτερο ημιτελικό του φετινού Μουντιάλ, με την Αλμπισελέστε να κάνει την ανατροπή και να παίρνει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της φετινής διοργάνωσης.

Ο Έντσο Φερνάντες, που σκόραρε το γκολ της ισοφάρισης στο 85', έριξε ακόμα περισσότερο λάδι στη φωτιά λίγες ώρες μετά το ματς, χρησιμοποιώντας το εμβληματικό τραγούδι των Άγγλων «Wonderwall» σε story που έβαλε στο Instagram.

Ο Αργεντινός μέσος μοιράστηκε μια φωτογραφία όπου γέλαγε παρέα με τους Μέσι και Παρέδες, ενώ πίσω έπαιζε το πασίγνωστο αυτό τραγούδι των Oasis, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να πικάρει τους παίκτες των Τριών Λιονταριών. Η κίνηση αυτή φυσικά δεν άρεσε καθόλου στο αγγλικό κοινό, που είχε ήδη διαμαρτυρηθεί έντονα για το πανό με τα νησιά Φώκλαντ.

Ο Έντσο αντιλαμβανόμενος τις αντιδράσεις διέγραψε το story μέσα σε λίγα λεπτά και το ανέβασε ξανά, αυτή τη φορά αφαιρώντας τη μουσική κι αφήνοντας μόνο τη φωτογραφία από την προπόνηση με τους συμπαίκτες του.