Ο Τόμας Τούχελ σε δηλώσεις του μετά τον αποκλεισμό της Αγγλίας από την Αργεντινή, μίλησε για το διαφορετικό dna που υπάρχει στις τάξεις των παικτών των Τριών Λιονταριών.

Η Αγγλία δεν τα κατάφερε την Τετάρτη (15/07) απέναντι στην Αργεντινή και, παρά το γεγονός πως προηγήθηκε με 1-0 χάρη στο γκολ του Γκόρντον, εν τέλει ηττήθηκε με 2-1 και δεν κατάφερε να «σφραγίσει» το εισιτήριο της για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σε δηλώσεις του μετά τον αποκλεισμό από την Αλμπισελέστε, ο προπονητής των «Τριών Λιονταριών», Τόμας Τούχελ, τόνισε ότι το DNA του αγγλικού ποδοσφαίρου χρειάζεται αλλαγή, αν η ομάδα του θέλει να κερδίσει μεγάλα τουρνουά, ενώ παράλληλα επέμεινε ότι είναι «100%» αφοσιωμένος στην παραμονή του στη θέση του επικεφαλής.

Συγκεκριμένα, ο Γερμανός τεχνικός σημείωσε πως το «dna» ήταν αυτό που τους έκανε πιο παθητικούς και λιγότερο κυριαρχικούς στον αγωνιστικό χώρο. Βέβαια ούτε οι κινήσεις του ίδιου βοήθησαν στο να γίνει η Αγγλία πιο επιθετικογενής, κυρίως όταν αποφάσισε να αντικαταστήσει τον εξτρέμ Γκόρντον με τον αμυντικό Έζρι Κόνσα στα μέσα του δεύτερου ημιχρόνου.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Τούχελ:

«Αυτή τη στιγμή, η αίσθηση μου ήταν ότι κανένα σύστημα στον κόσμο δεν θα μπορούσε να μας βοηθήσει. Ήμασταν πολύ παθητικοί και δεν ήμασταν αρκετά δυναμικοί, δεν σταματήσαμε τους παίκτες που έφταναν στην περιοχή μας και οι κινήσεις μας ήταν επίσης λανθασμένες. Αμέσως μετά το γκολ, το παιχνίδι αλλάζει εντελώς και η κατοχή της μπάλας μειώνεται δραματικά».

«Δεν μπορούσαμε να κερδίσουμε πλέον μονομαχίες. Γι' αυτό γυρίζαμε όλο και πιο βαθιά στην άμυνά μας. Δεν ήταν ποτέ το σχέδιό μας αυτό, αλλά συνέβη. Πρέπει να ξαναπάρεις την μπάλα. Διαφορετικά δεν μπορείς να σπάσεις την πίεση και δεν μπορείς να ξαναπάρεις το μομέντουμ. Νομίζω ότι η κατοχή της μπάλας παίζει κρίσιμο ρόλο. Ίσως δεν είναι στο DNA μας όπως είναι στο ισπανικό DNA ή στο αργεντινο-βραζιλιάνικο DNΑ, να παίρνουμε την μπάλα και να ελέγχουμε το παιχνίδι με την μπάλα».

«Το πιστεύω 100%. Υπάρχουν ακόμα αρκετά για να βελτιωθούμε, ακόμα αρκετά για να βελτιωθούμε και είμαι περισσότερο από χαρούμενος που το κάνω αυτό. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι μπορούμε να επιβληθούμε περισσότερο έχοντας την μπάλα, εξακολουθώ να πιστεύω ότι μπορούμε να δείξουμε πόσο καλοί ποδοσφαιριστές έχουμε. Νομίζω ότι εξακολουθεί να υπάρχει μέσα μας, επειδή το βλέπω στην προπόνηση σε κάθε καμπ και εδώ επίσης στο Παγκόσμιο Κύπελλο και εξακολουθώ να πιστεύω ότι υπάρχει ένα επιπλέον επίπεδο που πρέπει να κατακτήσουμε και στη συνέχεια να κατακτήσουμε το μεγάλο έπαθλο».

