Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του μικρού τελικού του φετινού Μουντιάλ ανάμεσα σε Γαλλία και Αγγλία.

Ολοένα και φτάνουμε προς το τέλος του φετινού Μουντιάλ, καθώς απόψε τα μεσάνυχτα (19/7, 00:00) Γαλλία και Αγγλία παίζουν για την 3η θέση του τουρνουά.

Δυο εκ των μεγάλων φαβορί για το τρόπαιο δεν κατόρθωσαν να βρεθούν στο μεγάλο ραντεβού του τελικού και έτσι θα δώσουν μια άτυπη ευρωπαϊκή μάχη για το γόητρο, στον μικρό τελικό της διοργάνωσης.

Η σέντρα θα γίνει στις 00:00 και η μετάδοση από την ΕΡΤ2 Σπορ.