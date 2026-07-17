Ο Λιονέλ Σκαλόνι οδηγεί την Αργεντινή από επιτυχία σε επιτυχία, παρότι είχε αναλάβει την τεχνική της ηγεσία αποτελώντας μεταβατική λύση.

Με την εθνική ομάδα της Αργεντινής, ο Λιονέλ Σκαλόνι μέτρησε σαν ποδοσφαιριστής επτά συμμετοχές όλες κι όλες. Ντεμπούτο έκανε τον Απρίλιο του 2003, σε ένα φιλικό με τη Λιβύη, ενώ οι επόμενες πέντε θα ήταν κι εκείνες σε φιλικούς αγώνες. Το μοναδικό του επίσημο ματς με την Αλμπισελέστε, ήρθε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2006, όταν αγωνίστηκε σε ολόκληρο τον αγώνα με το Μεξικό για τη φάση των «16», με την ομάδα του να παίρνει τη νίκη-πρόκριση χάρη σε ένα καταπληκτικό γκολ του Μάξι Ροντρίγκες στην παράταση.

Αυτά κατά τη διάρκεια της οκταετούς (1998-2006) πορείας του με τη σπουδαία Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, της οποίας ο νυν προπονητής της Αργεντινής αποτέλεσε βασικό στέλεχος. Σαν προπονητής, ουσιαστικά δεν είχε να επιδείξει κάτι το ιδιαίτερο πριν αναλάβει την Αλμπισελέστε σε μια εποχή μεγάλων αναταράξεων το 2018. Βοηθός του Χόρχε Σαμπάολι ήταν, αρχικά στη Σεβίλλη και εν συνεχεία στην εθνική ομάδα της πατρίδας του, όπου έζησε εκ των έσω τα όσα τραγελαφικά έγιναν στα γήπεδα της Ρωσίας.

Το τέλος του Μουντιάλ του 2018 είχε βρει τον πλέον τεχνικό της Ταγιέρες να αποχωρεί, με την AFA να ψάχνει, εν μέσω οικονομικών προβλημάτων, τη λύση. Εκείνη ήταν ή τουλάχιστον, φάνταζε, του ποδαριού. Ο Σκαλόνι, που είχε μόλις αναλάβει την Κ20 της Αργεντινής θα εκτελούσε χρέη υπηρεσιακού τεχνικού έχοντας δίπλα του τον Πάμπλο Αϊμάρ, που με τη σειρά του είχε γίνει μόλις προπονητής της Κ17. Το εν λόγω δίδυμο θα καθοδηγούσε την Αλμπισελέστε μέχρι να βρεθεί κάποιος έμπειρος κόουτς για να βάλει την ομάδα στη νέα εποχή.

Ουδέν μονιμότερο του προσωρινού, σκέφτηκε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Κλαούντιο Ταπία, λίγους μήνες μετά και τον Νοέμβριο, ανακοίνωσε ότι ο Σκαλόνι θα γινόταν μόνιμος προπονητής της εθνικής ομάδας, προκαλώντας αντιδράσεις. Η απειρία του παλαίμαχου μπακ χαφ είχε βρεθεί στο στόχαστρο, με τον Ντιέγκο Μαραντόνα να λέει χαρακτηριστικά πως «ο Λιονέλ είναι πολύ καλό παιδί αλλά δεν μπορεί να ρυθμίσει ούτε την κυκλοφορία. Πώς θα προπονήσει την εθνική; Με κάθε σεβασμό, δεν έχει την εμπειρία».

Τα όσα ακολούθησαν, λίγο πολύ γνωστά. Μετά την μέτρια παρουσία στο Copa America του 2019, ο Σκαλόνι και η ομάδα του δεν κοίταξαν ποτέ ξανά πίσω. Η κατάκτηση του τίτλου στον ίδιο θεσμό το 2021 αποτέλεσε το turning point, με τη... loser Αλμπισελέστε και τον Λιονέλ Μέσι που δεν μπορούσε να διαχειριστεί το βάρος του ηγέτη της εθνικής, να μετατρέπονται σε μια μηχανή που δεν θα άφηνε κούπα για κούπα.

Θρίαμβος στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ το 2022, back to back στο Copa America του 2024, ούτε το Finalissima του '22 δεν είχε ξεφύγει από τους αχόρταγους Αργεντίνους. Όλα αυτά, έχοντας στον πάγκο έναν άνθρωπο με μηδαμινές περγαμηνές, προπονητικά μιλώντας, μέχρι να κάτσει στον πάγκο. «Κλαψιάρη», τον βάφτισαν οι ποδοσφαιριστές του, διασκεδάζοντας με την ευκολία που έχει ο ομοσπονδιακός τεχνικός στο να λυγίσει και να βουρκώσει, με τον ίδιο να υποστηρίζει πως το εν λόγω παρατσούκλι δεν τον ενοχλεί.

Και πώς να τον ενοχλεί, όταν έχει γίνει ο κορυφαίος κόουτς στην ιστορία μίας από τις πιο ιδιαίτερες εθνικές ομάδες παγκοσμίως, κρίνοντας από την τροπαιοθήκη του. Και ποιος ξέρει, αν στην Ομοσπονδία είχαν αφουγκραστεί καλύτερα τις αντιδράσεις μετά την πρόσληψή του, μπορεί τα πράγματα τώρα να ήταν διαφορετικά. Ευτυχώς για την Αργεντινή, δεν το έκαναν. Και τώρα, απέχουν ένα ματς από το back to back στο Μουντιάλ...

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