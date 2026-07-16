Η Αργεντινή είναι στον τελικό του Μουντιάλ και το ρεκόρ του Λιονέλ Σκαλόνι αποτελεί οιωνό τίτλου για την Αλμπισελέστε.

Στον τρίτο της τελικό στα τελευταία τέσσερα Μουντιάλ και δεύτερο συνεχόμενο βρίσκεται από το βράδυ της Τετάρτης (15/7) η Αργεντινή, που κατόρθωσε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Αγγλίας, χάρη στο 2-1 που διαμορφώθηκε στις καθυστερήσεις του αγώνα.

Πλέον, η Αλμπισελέστε θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στο μεγάλο ματς της 19ης Ιουλίου (22:00), με μοναδικό στόχο φυσικά τη διατήρηση του τίτλου και το back to back, κάτι που αν συμβεί θα είναι η δεύτερη φορά στην ιστορία του θεσμού.

Μάλιστα, υπάρχει και ένα ρεκόρ... οιωνός που δείχνει τίτλο για την παρέα του Λιονέλ Μέσι και έχει να κάνει με τον προπονητή της ομάδας, Λιονέλ Σκαλόνι. Πιο συγκεκριμένα, ο 48χρονος τεχνικός που έχει κλείσει 8 χρόνια στον πάγκο της πατρίδας του, έχει το απόλυτο όσον αφορά τους τελικούς.

Υπό τις οδηγίες του, η Αργεντινή έχει δώσει το «παρών» σε 4 τελικούς, κερδίζοντάς τους όλους, και πλέον καλείται να κάνει το 5/5. Η αρχή έγινε το 2021 στο Κόπα Αμέρικα, όταν και επικράτησε 1-0 της Βραζιλίας μέσα στο -άδειο- Μαρακανά. Έπειτα, τον Ιούνιο του 2022, αναβίωσε το Finalissima, όπου οι Αργεντίνοι ως πρωταθλητές Αμερικής νίκησαν με 3-0 τους πρωταθλητές Ευρώπης Ιταλούς.

Ακολούθησε το μνημειώδες Μουντιάλ (την ίδια χρονιά) στο Κατάρ και ο τελικός-έπος με τη Γαλλία που κρίθηκε στα πέναλτι υπέρ της Αλμπισελέστε (3-3, 4-2 πεν.). Τέλος, το 2024, η Αργεντινή πανηγύρισε διαδοχικό Κόπα Αμέρικα, όταν και νίκησε με 1-0 την Κολομβία.