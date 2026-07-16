Η φωτογραφία του «βασιλιά» Λιονέλ Μέσι με τον μπέμπη Λαμίν Γιαμάλ. Τώρα οι δυο τους στον τελικό του Μουντιάλ Ισπανία - Αργεντινή.

Πέρασαν 18 χρόνια και το ποδόσφαιρο, όπως και η ζωή γενικότερα, είναι ένα φανταστικό παιχνίδι. Δημιουργεί ιστορίες που μένουν χαραγμένες στην αιωνιότητα. Σαν ένα γλυκό παραμύθι που νανουρίζει κάθε ποδοσφαιρόφιλο. Μόνο που τώρα δεν βιώνουμε ένα παραμύθι, αλλά μία πραγματικότητα. Στη μία πλευρά ο 39χρονος «βασιλιάς» Λιονέλ Μέσι, ο οποίος έγραψε ιστορία με την Μπαρτσελόνα και με την εθνική Αργεντινής, με την οποία θα διεκδικήσει το δεύτερο Μουντιάλ της καριέρας του. Στην άλλη πλευρά ο 19χρονος Λαμίν Γιαμάλ, οποίος συνεχίζει να γράφει ιστορία, πού αλλού, στην Μπαρτσελόνα, που πανηγύρισε Euro σε ηλικία 17 ετών με την Ισπανία και τώρα θέλει και Μουντιάλ.

Ναι, ο «μπέμπης» Γιαμάλ κόντρα στον «βασιλιά» Μέσι. Κι όμως η φωτογραφία που τους ενώνει πριν 18 χρόνια έγινε viral με αφορμή και τον τελικό της Κυριακής στη Νέα Υόρκη στις 22:00. Μία φωτογραφία με τον Μέσι να έχει στην αγκαλιά του τον Γιαμάλ και να τον κάνει μπάνιο! Τώρα έπειτα από 90' ή 120' ή μετά τα πέναλτι, ο ένας θα κρατάει στην αγκαλιά του το τρόπαιο του παγκόσμιου πρωταθλητή.

Οι άσοι, λοιπόν, των εθνικών ομάδων της Αργεντινής και της Ισπανίας είναι οι πρωταγωνιστές μιας εικόνας που ταξίδεψε και θα συνεχίσει να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο μέχρι την Κυριακή. Λες και ήταν γραφτό. Τι παιχνίδια κάνει η ζωή και το ποδόσφαιρο.

«Έχω μεγαλώσει λίγο, όπως και ο Λίο. Ελπίζω να μπορέσω να αντιμετωπίσω τον Μέσι στον τελικό, αφού δεν τα καταφέραμε στο συνομοσπονδιών», είχε δηλώσει ο Γιαμάλ πριν από λίγες ημέρες σε συνέντευξή του στο DAZN, όταν του έδειξαν την εμβληματική φωτογραφία του Λιονέλ Μέσι να τον κάνει ντους.

Η φωτογραφία με τον Μέσι και τον Γιαμάλ δημοσιεύτηκε σε ένα φιλανθρωπικό ημερολόγιο της Μπαρτσελόνα το 2008. Τώρα είναι αντίπαλοι σε τελικό Μουντιάλ!

Η εικόνα ανασύρθηκε από το παρελθόν κι έγινε viral το 2024, όταν ο 17χρονος τότε Γιαμάλ εντυπωσίασε στο Euro 2024. Ο πατέρας του, o Μουνίρ Νασράουι, την δημοσίευσε στο Instagram, προσελκύοντας αμέσως την προσοχή των μέσων ενημέρωσης. Ο τεράστιος Λιονέλ Μέσι να κάνει ντους τον μπέμπη Γιαμάλ. Λες και ήξερε ότι μπορεί να είναι ο διάδοχός του.



Ο Ζοάν Μονφόρ, ο Ισπανός φωτογράφος που είχε τραβήξει τη φωτογραφία σχολίασε μάλιστα στο ισπανικό πρακτορείο ειδήσεων, το EFE: «Δεν υπάρχουν χρήματα που να μπορούν να αγοράσουν μια τέτοια φωτογραφία».

Πώς προέκυψε η φωτογραφία

Στη δημοφιλή γειτονιά Rocafonda έγινε κάτι σαν... οντισιόν και στη συνέχεια κλήρωση για μωρά που θα ποζάρουν σε φωτογραφίες. «Η τύχη τα έφερε κοντά. Η φωτογραφία θα μπορούσε να είναι με έναν άλλο παίκτη, αλλά ήταν με τον Λίο Μέσι. Σίγουρα, αν η οικογένεια του μωρού μπορούσε να επιλέξει, η φωτογραφία θα ήταν με τον Ροναλντίνιο, τον Τσάβι ή τον Ινιέστα τότε», είχε πει ο Μονφόρ.

Στη συνέχεια, θυμήθηκε πώς δημιούργησε τη φωτογραφία: «Το καφέ φόντο, τα φώτα που φωτίζουν τον χώρο, ήθελα να πλαισιώσω τη σκηνή, ώστε να έχω τα πάντα υπό έλεγχο. Υπάρχει μια στιγμή που εμφανίζεται ο Μέσι και συναντά ένα μωρό. Ο Μέσι θα ήταν 20 ετών, το μωρό 8 μηνών. Ήταν σίγουρα το πρώτο μωρό που κρατούσε ποτέ στην αγκαλιά του ο Λέο και φυσικά, η αλληλεπίδραση μεταξύ τους ήταν περίπλοκη».

Οι φωτογραφίες από το ημερολόγιο



