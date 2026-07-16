Ο Μπέλινγκχαμ τα... γύρισε για Μέσι: «Ήταν τιμή μου που τον αντιμετώπισα»
Η Αγγλία αποκλείστηκε στα ημιτελικά του Μουντιάλ, με την Αργεντινή να πανηγυρίζει την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του τουρνουά, όπου θα συναντήσει την Ισπανία. Κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου τα νεύρα ήταν πολλά, με τον Τζουντ Μπέλινγκχαμ να έχει έναν έντονο διάλογο με τον Λιονέλ Μέσι, κάτι το οποίο ξεσήκωσε αρκετή συζήτηση στη συνέχεια.
Ο Άγγλος μέσος στις δηλώσεις που παραχώρησε στον απόηχο του ματς, θέλησε να ξεκαθαρίσει το πώς εκτυλίχθηκαν τα πράγματα και το τι πραγματικά συζήτησε με τον θρύλο της Αλμπισελέστε.
«Μιλούσαμε (με τον Μέσι) για μια φάση με ένα σουτ που βρήκε κόντρα, στην πραγματικότητα δεν υπήρχε απολύτως τίποτα κακό, είμαι σίγουρος ότι όλοι θα κάνουν τη δουλειά τους και θα το διογκώσουν, αλλά για μένα δεν υπήρχε τίποτα άξιο αναφοράς.
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Πίστεψα ότι είχε προηγηθεί ένα λάθος πριν από αυτό, οπότε μου είπε: "Μιλάω για το σουτ που έγινε εναντίον μου". Κι εγώ του είπα κάτι του στυλ: "Είσαι αρκετά δυνατός για να το αντέξεις, ξέρεις τι εννοώ".
Αλλά όχι, ήταν απλώς μια φυσιολογική κουβέντα. Για μένα ήταν τιμή να παίξω εναντίον του Μέσι, δεν υπήρξε καμία διαφωνία ή πρόβλημα μεταξύ μας, η ήττα πονάει πολύ, αλλά το να παίζω δίπλα του ήταν προνόμιο», είπε χαρακτηριστικά ο Μπέλινγκχαμ για το επεισόδιο.
🚨🎙️ What happened between you and Messi?— MessiXtra (@MessiXtraHQ) July 16, 2026
🗣️ Jude Bellingham: "We were talking about a frictional shot, actually there was nothing bad at all, I'm sure everyone will do their job and blow it out of proportion, but for me there was nothing worth mentioning.
I thought there was a…
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