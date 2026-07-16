Ο μαθητής βρίσκει τον δάσκαλό του στον τελικό του Μουντιάλ: Όταν ο Σκαλόνι είχε θητεύσει δίπλα στον Ντε Λα Φουέντε

Ο Λιονέλ Σκαλόνι θα συναντήσει στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ τον άλλοτε δάσκαλό του, Λουίς ντε λα Φουέντε.

Η Αργεντινή ανέτρεψε όλα τα δεδομένα απέναντι στην Αγγλία και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του φετινού Μουντιάλ, όπου θα συναντήσει την Ισπανία.

Στο παιχνίδι της Κυριακής (19/7) πρόκειται να δούμε και μια πολύ ιδιαίτερη συνύπαρξη, καθώς ο Λουίς ντε λα Φουέντε θα τεθεί αντιμέτωπος με τον άλλοτε μαθητή του και νυν ομοσπονδιακό της Αλμπισελέστε, Λιονέλ Σκαλόνι!

Η επαγγελματική σχέση των δύο ανδρών ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2017 στη Μαδρίτη. Εκεί, στις εγκαταστάσεις της ισπανικής ομοσπονδίας, ο Σκαλόνι παρακολουθούσε ένα ειδικό πρόγραμμα για παίκτες που έχουν πολυετή θητεία στην Ισπανία, προκειμένου να αποκτήσει το δίπλωμα UEFA Pro.

Δάσκαλός του σε αυτο το σεμινάριο ήταν ο ίδιος ο Ντε λα Φουέντε, ο οποίος, σύμφωνα με παλαιότερη συνέντευξη του Σκαλόνι, βοήθησε εξαιρετικά εκείνη τη γενιά των ποδοσφαιριστών, ξεχωρίζοντας για τη μεταδοτικότητά του.

Το πλέον αξιοσημείωτο στοιχείο αυτής της «μονομαχίας» είναι και η κοινή μοίρα που τους δένει. Παρά το γεγονός ότι θα διεκδικήσουν το κορυφαίο ποδοσφαιρικό τρόπαιο του πλανήτη, κανένας από τους δύο προπονητές δεν έχει καθίσει ποτέ στον πάγκο συλλόγου πρώτης κατηγορίας. Και οι δύο έχτισαν την καριέρα τους μέσα από τα τμήματα υποδομής των εθνικών τους ομάδων, με τον Σκαλόνι να ξεκινά από την Κ20 της Αλμπισελέστε προτού αναλάβει την ομάδα των ανδρών.