Ο Λαμίν Γιαμάλ πανηγύριζε την πρόκριση της Ισπανίας στον τελικό του Μουντιάλ 2026, όμως λίγες ώρες αργότερα άγνωστοι προσπάθησαν να εισβάλουν στο σπίτι του στη Βαρκελώνη.

Ο Λαμίν Γιαμάλ είχε κάθε λόγο να χαμογελά μετά τη μεγάλη πρόκριση της Ισπανίας στον τελικό του Μουντιάλ 2026, όμως την ίδια ώρα κλέφτες προσπαθούσαν να μπουν στο σπίτι του.

Σύμφωνα με τη «La Vanguardia», άγνωστοι επιχείρησαν να εισβάλουν στο σπίτι του 19χρονου σταρ της Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη, λίγες ώρες μετά τη μεγάλη νίκη της Φούρια Ρόχα απέναντι στη Γαλλία (2-0), που έστειλε την ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε στον δεύτερο τελικό Μουντιάλ της ιστορίας της, μετά τον θρίαμβο του 2010.

Οι πανηγυρισμοί για τον Γιαμάλ ωστόσο, δεν κράτησαν για πολύ, καθώς στην πατρίδα του σημειώθηκε το άσχημο περιστατικό. Για καλή του τύχη, η προσπάθεια των δραστών δεν απέδωσε καρπούς, αφού η ιδιωτική ασφάλεια του εντόπισε κίνηση μέσω των καμερών και επενέβη άμεσα.

Οι άνθρωποι του Γιαμάλ ενημέρωσαν αμέσως τις αρχές της Καταλονίας, με την αστυνομία να έχει ξεκινήσει σχετική έρευνα για την υπόθεση. Αξίζει να σημειωθεί πως στην ίδια περιοχή καταγράφηκαν ακόμη δύο διαρρήξεις, με τις αρχές να εξετάζουν αν υπάρχει κάποια σύνδεση μεταξύ των περιστατικών ή απλά είχαν βάλει στο μάτι το σπίτι του 19χρονου εξτρέμ.