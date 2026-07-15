Μουντιάλ 2026: Το μήνυμα του Τσόρι Ντομίνγκες για το Αγγλία - Αργεντινή
Η Αργεντινή ετοιμάζεται να ζήσει απόψε μεγάλες στιγμές, καθώς θα τεθεί αντιμέτωπη με την Αγγλία (15/07, 22:00) με στόχο να «σφραγίσει» το εισιτήριο της για τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης, εκεί όπου ήδη περιμένει η Ισπανία, η οποία με την σειρά της νίκησε χθες (14/07) την Γαλλία με 2-0.
Χιλιάδες οπαδοί της Αλμπισελέστε έχουν κατακλύσει τους δρόμους της Ατλάντα, ενόψει της σπουδαίας αυτής αναμέτρησης, η οποία έχει βέβαια και τις ιδιαιτερότητες της, εξαιτίας κυρίως της υπόθεσης των νησιών Φόκλαντ.
Ένας από τους πολλούς φίλους της Αργεντινής που βρίσκεται αυτή την στιγμή στις ΗΠΑ είναι και ο άλλοτε άσος του Ολυμπιακού, Αλεχάντρο Ντομίνγκες. Μάλιστα, ο θρυλικός «Τσόρι» παραχώρησε δηλώσεις στην αργεντίνικη «TN», όπου αναφέρθηκε στην σπουδαιότητα του σημερινού αγώνα κόντρα στα «Τρία Λιοντάρια», τονίζοντας πως θα είναι «ξεχωριστός και κάτι παραπάνω από ένας απλός αγώνας».
«Είναι ένας ποδοσφαιρικός αγώνας, αλλά όλοι ξέρουμε ότι είναι ξεχωριστός, και κάτι παραπάνω από ένας απλός αγώνας», τόνισε ο 45χρονος πρωην μεσοεπιθετικός των Ερυθρόλευκων.
«Πιστεύω ότι θα είναι ένα παιχνίδι που θα κριθεί στις λεπτομέρειες. Θα κερδίσει όποιος κατανοεί καλύτερα το παιχνίδι και δίνει προσοχή στις λεπτομέρειες. Θα πρέπει να είμαστε χαρούμενοι που ζούμε αυτή τη στιγμή με την εθνική ομάδα. Έχουμε μια σπουδαία ομάδα, με σπουδαίους παίκτες και πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα· δεν τα παρατούν ποτέ. Είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι και περήφανοι για την ομάδα μας», κατέληξε.
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