Ο Πέδρι έδειξε μεγάλη πίστη στην Ισπανία από νωρίς με την προφητική του ανάρτηση που έκανε έναν χρόνο πριν τον τελικό του Μουντιάλ.

Στον ημιτελικό της Τρίτης (14/07), η Ισπανία πήρε την νίκη από την Γαλλία με 2-0 και έγινε η πρώτη ομάδα που προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ που θα γίνει την Κυριακή (19/07).

Τώρα, η Ισπανία περιμένει να μάθει ποια χώρα από το ζευγάρι Αργεντινή-Αγγλία, θα βρεθεί απέναντι της, διεκδικώντας το δεύτερο παγκόσμιο κύπελλο της ιστορίας της.

Πέρα όμως από την πρόκρισή της στον τελικό της διοργάνωσης, τα βλέμματα τράβηξε η ανάρτηση που είχε κάνει ο Πέδρι έναν χρόνο πριν τον μεγάλο τελικό δείχνοντας από νωρίς την πίστη του στην πορεία της Ισπανίας στο Μουντιάλ.

Μετά τον χαμένο τελικό του Nations League με αντίπαλο την Πορτογαλία στις 08/06/2025, ο Ισπανός δημοσίευσε στα social media μια φωτογραφία με την ημερομηνία «19 07 26», δηλαδή την ημέρα διεξαγωγής του Παγκόσμιου Κυπέλλου.