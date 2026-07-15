Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο από την κλήρωση του Μουντιάλ που δείχνει την αλλαγή του ομίλου της Αργεντινής.

Πολλή είναι η κουβέντα που έχει... σηκωθεί γύρω από την Αργεντινή σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο, με τους χρήστες των social media αλλά και ορισμένους καταξιωμένους ανθρώπους του ποδοσφαίρου να αναφέρονται συνεχώς στο «εύκολο» μονοπάτι της.

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια αντιμετωπίζει την Αγγλία (15/7, 22:00) για μια θέση στον τελικό της 19ης Ιουλίου απέναντι στην Ισπανία, και η αλήθεια είναι πως μέχρι στιγμής δεν κοντραρίστηκε με κάποια τοπ ομάδα. Στον όμιλο, τέθηκε αντιμέτωπη με Αλγερία (3-0), Αυστρία (2-0) και Ιορδανία (1-3) κάνοντας το 3/3, ενώ στα νοκ-άουτ βρήκε και απέκλεισε κατά σειρά Πράσινο Ακρωτήρι (3-2 παράταση), Αίγυπτο (3-2) και Ελβετία (3-1 παράταση).

Τη θεωρία αυτή (σσ περί εύκολου δρόμου) έρχεται να ενισχύσει ένα βίντεο που έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες και παρουσιάζει την αλλαγή του ομίλου της Αλμπισελέστε, κατά τη διάρκεια της κλήρωσης του Μουντιάλ τον περασμένο Δεκέμβριο.

Συγκεκριμένα, η Αργεντινή κληρώθηκε στον 9ο όμιλο, ωστόσο τοποθετήθηκε στον 10ο, χωρίς πάντως κανείς να απορρήσει. Ο Ριο Φέρντιναντ που βρισκόταν στο πάνελ εξήγησε πως βάσει των νέων κανονισμών της FIFA, δεν θα έπρεπε οι τοπ 4 ομάδες της κατάταξης να τεθούν αντιμέτωπες έως τα ημιτελικά του θεσμού.

Οι δυο πρώτες χώρες (Ισπανία και Αργεντινή) αλλά και οι χώρες στις θέσεις 3-4 (Γαλλία, Αγγλία) θα έπρεπε να τοποθετηθούν σε διαφορετικά ταμπλό, έτσι ώστε να μη συναντηθούν μέχρι την τετράδα. Έτσι, η παρέα του Λιονέλ Μέσι απέφυγε τον όμιλο με Νορβηγία, Σενεγάλη και Ιράκ, αλλά και το μονοπάτι που ακολούθησε η Γαλλία (που πήρε τη θέση της) απέναντι σε Παραγουάη, Μαρόκο και Ισπανία.