Τελικά, «εξωγήινη» ήταν η προσήλωση της Ισπανίας και όχι η ποιότητα της Γαλλίας

Ο Νότης Χάλαρης γράφει για την επίδειξη δύναμης της Ισπανίας απέναντι στην υπερομάδα της Γαλλίας και τη δικαίωση στον μίστερ Λουίς ντε λα Φουέντε.

Σε ένα blog που είχα γράψει στη γωνίτσα μου στο Gazzetta στις 1/7, είχα αναφερθεί στην Εθνική Ισπανίας για το γεγονός ότι είναι η μόνη που μπορεί να βάλει... φρένο στην ομάδα-αστέρων της Γαλλίας. Το βράδυ της Τρίτης (14/7) ήρθε η τρανταχτή απόδειξη.

Από που να το πιάσεις και από που να το αφήσεις αυτό που είδαμε; Δεν είναι τόσο το θέαμα όσο η αψεγάδιαστη τακτική προσέγγιση από τον Λουίς ντε λα Φουέντε. Δεν είναι εύκολο για έναν προπονητή να εφαρμόσει τις ιδέες του σε μία εθνική ομάδα καθώς ο χρόνος είναι ελάχιστος και οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές αγωνίζονται υπό διαφορετικές συνθήκες στις ομάδες τους.

Και όμως ο 65χρονος προπονητής έχει καταφέρει να περάσει σε μεγάλο βαθμό τη δική του φιλοσοφία αλλά δεν το κατάφερε μόνο στην τριετία που προπονεί την ανδρική ομάδα. Για όσους δεν το ξέρουν, ο ίδιος είναι μέλος της ισπανικής ομοσπονδίας από το 2013 όταν και ανέλαβε την Κ19 και την Κ18 της Ισπανίας. Έκτοτε έχει προπονήσει όλα τα κλιμάκια φτάνοντας μέχρι τη θέση του υπηρεσιακού το 2021 και αναλαμβάνοντας τη θέση του προπονητή το 2023.

Οπότε μιλάμε για μία ιδεολογία που χτίστηκε μέσα από τα σπλάχνα της χώρας και φτάσαμε στο σήμερα, να μπορεί αυτό το σύνολο να έχει δεχθεί μόλις ένα γκολ σε ολόκληρη τη διοργάνωση μέχρι τον μεγάλο τελικό.

Πάντως αν δει κάποιος πιο προσεκτικά το παιχνίδι, θα καταλάβει γιατί υπάρχει τόση αποθέωση στο πρόσωπο του Ισπανού κόουτς. Η τακτική προσέγγιση του παιχνιδιού ήταν άριστη σε αντίθεση με τον Γάλλο συνάδελφο του που αντέδρασε όσο και οι ποδοσφαιριστές του. Δηλαδή καθόλου.

Η Ισπανία έδεσε σε... κόμπο όλα τα ατού των Γάλλων, κυριάρχησε στη μεσαία γραμμή παρότι επιλέχθηκε ο Ρούιθ αντί των Πέδρι ή Γκάβι και είχε σε εξαιρετική βραδιά τους δύο στόπερ. Ο Λαπόρτ και ο Κουμπαρσί έκαναν ένα άρτιο ματς, διαγράφοντας τον Μπαπέ από τον χάρτη του παιχνιδιού και βοηθώντας στη συνολική λειτουργία της ομάδας με κύριο χαρακτηριστικό τους, την απόλυτη ηρεμία στο πρέσινγκ των Γάλλων.

Δύο κεντρικοί αμυντικοί που είναι εξαιρετικοί με την μπάλα στα πόδια ήταν αυτό που χρειαζόταν η Ισπανία για να διασπάσει το υψηλό πρέσινγκ του αντιπάλου, βρίσκοντας διαδρόμους και χτυπώντας σε αντεπιθέσεις. Από την άλλη, ο Μπαπέ, ο Μπαρκολά, ο Ντεμπελέ, ο Ολίσε, ο Τσέρκι και ο Ντουέ δεν πρέπει να πήραν μία φορά την μπάλα και να είχαν να αντιμετωπίσουν μόνο έναν αντίπαλο.

Οι «Ρόχας» ήταν τόσο focus στις οδηγίες του ντε λα Φουέντε που κατάφερναν να κλείνουν με δύο και τρεις παίκτες τα μεγάλα... χαρτιά των τρικολόρ με αποτέλεσμα να δούμε μία Γαλλία που δεν έχει καμία σχέση τόσο στη φετινή όσο και στις προηγούμενες διοργανώσεις.

Όντως η Γαλλία έχει υπερομάδα και η μοναδική αντίπαλος της σε αυτή τη διοργάνωση, ήταν ο εαυτός της. Δεν διάβασε ποτέ την Ισπανία, δεν είχε ποτέ plan B και ίσως και να μπήκε με τον αέρα του φαβορί απέναντι στην ομάδα που την απέκλεισε στα ημιτελικά του EURO και τη νίκησε και στο Nations League. Ίσως να το είδε ρεβάνς περισσότερο από όσο έπρεπε, δεν ξέρω.

Πάντως όταν φτάνεις μέχρι τα ημιτελικά και συναντάς την πρώτη ομάδα που ποιοτικά μπορεί να σε κοντράρει, δεν γίνεται να παρουσιάζεσαι έτσι. Και σε αυτό ευθύνη δεν έχουν μόνο οι παίκτες ή ο Μπαπέ αλλά και ο Ντεσάν, που από τη νευρικότητα που είχε στον πάγκο, καταλάβαινες ότι τίποτα δεν πάει καλά. Τέλος πάντων.

Η ουσία είναι ότι η Ισπανία βρίσκεται στον μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου και επιστρέφει σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου για πρώτη φορά από το 2010. Από εκείνο το σπουδαίο ματς με την Ολλανδία και το γκολ του Ινιέστα στην παράταση που με έκανε να αγαπήσω λίγο παραπάνω αυτή τη χώρα.

Και αν μπούμε στη διαδικασία να πούμε αν ήταν σωστό ή δίκαιο, ας τα πούμε πιο απλά τα πράγματα. Νίκησε η ομάδα που ήξερε και πώς να αμυνθεί και πώς να επιτεθεί και έχασε η ομάδα που ήξερε πώς να επιτεθεί αλλά σίγουρα όχι στο πώς να αμυνθεί.

ΥΓ: Ρε Ντιν. Σοβαρά τώρα. Τέτοια πέναλτι ούτε στα εφηβικά του τοπικού δεν κάνουν. Ειδικά όταν ξέρεις ότι στην πλευρά σου είναι ο Γιαμάλ.

ΥΓ2: Αν δεν μετρούσαμε το οφσάιντ με το χιλιοστό, ο Γιαμάλ θα είχε πετύχει ένα από τα ωραιότερα γκολ στη φετινή διοργάνωση.

ΥΓ3: Μαθήματα άμυνας από Λαπόρτ και Κουμπαρσί. Τους αποθέωσα πριν, το ξανακάνω τώρα. Δεν περίμενα να σβήσουν έτσι τους επιθετικούς της Γαλλίας.

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