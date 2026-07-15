Μουντιάλ 2026: Για τρίτο καλοκαίρι σερί, η Ισπανία νίκησε τη Γαλλία
Τρίτος συνεχόμενος ημιτελικός, σε τρίτη διαφορετική διοργάνωση, για μία ακόμη νίκη των Ισπανών! Οι Ίβηρες... πάτησαν τη Γαλλία και πέρασαν εύκολα στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, κάνοντας έτσι το 3/3 ενάντια στους Τρικολόρ στους αγώνες τετράδας όπου τους πέτυχαν τα τελευταία χρόνια.
Η αρχή έγινε το 2024, με τη Φούρια Ρόχα να επικρατεί 2-1 με ανατροπή στο Μόναχο και να παίρνει την πρόκριση για τον τελικό του Euro, όπου θα νικούσε και την Αγγλία για να σηκώσει την κούπα.
Έναν χρόνο αργότερα, οι δύο ομάδες αντάμωσαν στους «4» του Nations League, με τους Ίβηρες να νικούν πιο εύκολα απ' ό,τι μαρτυρά το τελικό 5-4 τους Γάλλους (το σκορ ήταν 5-1 μέχρι το 78') και να περνούν στον τελικό, όπου θα έχαναν από την Πορτογαλία.
Φέτος, οι δύο υπερδυνάμεις τα είπαν και σε ημιτελικό Μουντιάλ, με το αποτέλεσμα να μην αλλάζει και την ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε να κλείνει θέση στον μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου, όπου περιμένει Αγγλία ή Αργεντινή.
🇪🇸 Spain eliminated 🇫🇷 France in three semifinals in a row!— Football Meets Data (@fmeetsdata) July 14, 2026
✅ WC 2026 SF: 🇪🇸 v 🇫🇷 2-0
✅ UNL 2025 SF: 🇪🇸 v 🇫🇷 5-4
✅ EURO 2024 SF : 🇪🇸 v 🇫🇷 2-1
🇪🇸 Spain are in the WC Final for the second time in their history! pic.twitter.com/9J0kvt8xO5
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