Μακελελέ: «Ο Μπαπέ είναι το φαινόμενο της γενιάς του, πλησιάζει τον Βραζιλιάνο Ρονάλντο»

Ο Κλοντ Μακελελέ έπλεξε το εγκώμιο του Κιλιάν Μπαπέ μιλώντας στην AS. Ο παλαίμαχος Γάλλος διεθνής τον παραλλήλισε με τον Ρονάλντο Ναζάριο, αποκαλώντας τον φαινόμενο.

Με αποθεωτικά λόγια μίλησε για τον Κιλιάν Μπαπέ ο Κλοντ Μακελελέ. Η παλιά δόξα του γαλλικού ποδοσφαίρου και της Ρεάλ έβγαλε το... καπέλο στον συμπατριώτη του και τον εκθείασε για το Μουντιάλ που διανύει.

Η Γαλλία αγωνίζεται απόψε (15/07, 22:00) στον πρώτο ημιτελικό του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι στην Ισπανία με διακύβευμα την πρόκριση στον μεγάλο τελικό της Κυριακής (19/07, 22:00). Ο αστέρας των Λος Μπλάνκος πραγματοποιεί ασύλληπτο τουρνουά και είναι πρώτος σκόρερ με οκτώ γκολ, όσα έχει και ο Λιονέλ Μέσι.

Ακόμη, είναι κοντά στο να οδηγήσει τη χώρα του σε άλλον έναν τελικό στη μεγαλύτερη γιορτή του αθλήματος, μετά από αυτούς του 2018 και του 2022. Ο 26χρονος ηγέτης των Τρικολόρ ευελπιστεί να κατακτήσει το δεύτερο «Ζιλ Ριμέ» της καριέρας του και να χαρίσει στους Μπλε, το τρίτο της ιστορίας τους.

Ο Μακελελέ εξήρε τα επιτεύγματα του ομοεθνή του, χαρακτηρίζοντάς τον φαινόμενο, ενώ τόνισε πως πλησιάζει όλο και πιο κοντά στον Ρονάλντο Ναζάριο.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Θα ήθελα ο Μπαπέ να κατακτήσει τη Χρυσή Μπάλα. Δεν κέρδισε τίτλους με την Ρεάλ τη φετινή σεζόν αλλά αυτά που κάνει στο Παγκόσμιο Κύπελλο είναι αξιοθαύμαστα. Αυτά που κάνει χρόνο με το χρόνο ο Κιλιάν τον φέρνουν ολοένα και πιο κοντά στον Βραζιλιάνο Ρονάλντο. Αποκαλούσαμε τον Ρονάλντο “φαινόμενο” για κάποιο λόγο και ο Μπαπέ είναι το φαινόμενο της δικής του γενιάς. Το πιο τρομακτικό αναφορικά με τον Εμπαπέ είναι πως έχει πολλά ακόμη να αποδείξει. Οπότε ναι, είμαι πεπεισμένος πως είναι ό,τι κοντινότερο για να έχουμε το νέο φαινόμενο».