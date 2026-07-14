Ένα πλήθος άνω των 100.000 ατόμων, μια παρέλαση με ανοιχτό λεωφορείο και μια βασιλική δεξίωση περίμεναν την ομάδα της Νορβηγίας κατά την επιστροφή της στην πατρίδα.

Η ήττα με 2-1 στην παράταση από την Αγγλία τα ξημερώματα της Κυριακής (12/07) έβαλε τέλος στην ιστορική πορεία της Νορβηγίας στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, διαλύοντας τα όνειρα των Σκανδιναβών για μια πρόκριση στα ημιτελικά. Ωστόσο, αυτό δεν εμπόδισε τη χώρα από το να τιμήσει δεόντως τους παίκτες που συνέβαλαν στην πορεία αυτή.

Αναλυτικότερα, περισσότεροι από 100.000 οπαδοί κατέκλυσαν τους δρόμους του Όσλο, για να υποδεχτούν με τιμές αρχηγού κράτους την ποδοσφαιρική τους ομάδα, μετατρέποντας με αυτό τον τρόπο τη θλίψη του αποκλεισμού της σε μια τεράστια εθνική γιορτή.

Cerca de 90.000 aficionados inundaron hoy las calles de Oslo para brindar un recibimiento histórico a la selección de fútbol de Noruega tras su destacada participación en el Mundial 2026 pic.twitter.com/9lkVs2TUNP — ADALBERTO LLINAS ®️ (@AdalbertoLlinas) July 13, 2026

Η αποστολή των «Βίκινγκς» προσγειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο του Όσλο υπό τον παραδοσιακό χαιρετισμό με κανόνια νερού, προτού ξεκινήσει η παρέλαση επιστροφής προς την πρωτεύουσα.

Η ουρά των υποστηρικτών γέμισε γρήγορα την πλατεία του παλατιού και επεκτάθηκε αμέσως μέχρι και την πύλη του Καρλ Γιόχαν (κεντρική λεωφόρος του Όσλο), καθώς η ομάδα παρευρέθηκε για πρώτη φορά σε συνάντηση με τον βασιλιά της χώρας, Χάραλντ. Στη συνέχεια, η ομάδα βγήκε έξω για να χαιρετήσει τους οπαδούς, με τη Βασιλική Φρουρά να στέκεται σε εγρήγορση από πίσω τους.

The national team is parading through Oslo in an open-top bus from the Royal Palace to City Hall, as people line the streets to celebrate Norway’s historic World Cup achievement. pic.twitter.com/aAXJn7Z6vk July 13, 2026

Από το τελευταίο κομμάτι των εορτασμών έλειπε μία κεντρική φιγούρα της ιστορικής πορείας της Νορβηγίας, ο Έρλινγκ Χάαλαντ, καθώς, όπως ενημέρωσε ο προπονητής της ομάδας, ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι είχε αποχωρήσει λίγο νωρίτερα για να προλάβει την πτήση του.

90.000 people welcoming Team Norge in front of the Royal Palace.



🎥 NRK pic.twitter.com/MV8GLyzwn0 — ChristinZ (@ChristinsQueens) July 13, 2026

«Ο Έρλινγκ και ο Σάντερ (Μπέργκε) έπρεπε να προλάβουν το αεροπλάνο τους, καθώς το ταξίδι μας από τις ΗΠΑ καθυστέρησε τέσσερις ώρες», δήλωσε ο Στάλε Σόλμπακεν, καθώς η ομάδα ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε ανοιχτό λεωφορείο και να συνεχίσει τους εορτασμούς με μια παρέλαση γύρω από το Όσλο.