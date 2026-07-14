Μουντιάλ 2026: Η ηρωϊκή υποδοχή της αποστολής της Νορβηγίας στο Όσλο

Μουντιάλ 2026: Η ηρωϊκή υποδοχή της αποστολής της Νορβηγίας στο Όσλο

Μουντιάλ 2026: Η ηρωϊκή υποδοχή της αποστολής της Νορβηγίας στο Όσλο
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Ένα πλήθος άνω των 100.000 ατόμων, μια παρέλαση με ανοιχτό λεωφορείο και μια βασιλική δεξίωση περίμεναν την ομάδα της Νορβηγίας κατά την επιστροφή της στην πατρίδα.

Η ήττα με 2-1 στην παράταση από την Αγγλία τα ξημερώματα της Κυριακής (12/07) έβαλε τέλος στην ιστορική πορεία της Νορβηγίας στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, διαλύοντας τα όνειρα των Σκανδιναβών για μια πρόκριση στα ημιτελικά. Ωστόσο, αυτό δεν εμπόδισε τη χώρα από το να τιμήσει δεόντως τους παίκτες που συνέβαλαν στην πορεία αυτή.

Αναλυτικότερα, περισσότεροι από 100.000 οπαδοί κατέκλυσαν τους δρόμους του Όσλο, για να υποδεχτούν με τιμές αρχηγού κράτους την ποδοσφαιρική τους ομάδα, μετατρέποντας με αυτό τον τρόπο τη θλίψη του αποκλεισμού της σε μια τεράστια εθνική γιορτή.

Η αποστολή των «Βίκινγκς» προσγειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο του Όσλο υπό τον παραδοσιακό χαιρετισμό με κανόνια νερού, προτού ξεκινήσει η παρέλαση επιστροφής προς την πρωτεύουσα.

 

Η ουρά των υποστηρικτών γέμισε γρήγορα την πλατεία του παλατιού και επεκτάθηκε αμέσως μέχρι και την πύλη του Καρλ Γιόχαν (κεντρική λεωφόρος του Όσλο), καθώς η ομάδα παρευρέθηκε για πρώτη φορά σε συνάντηση με τον βασιλιά της χώρας, Χάραλντ. Στη συνέχεια, η ομάδα βγήκε έξω για να χαιρετήσει τους οπαδούς, με τη Βασιλική Φρουρά να στέκεται σε εγρήγορση από πίσω τους.

Από το τελευταίο κομμάτι των εορτασμών έλειπε μία κεντρική φιγούρα της ιστορικής πορείας της Νορβηγίας, ο Έρλινγκ Χάαλαντ, καθώς, όπως ενημέρωσε ο προπονητής της ομάδας, ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι είχε αποχωρήσει λίγο νωρίτερα για να προλάβει την πτήση του.

«Ο Έρλινγκ και ο Σάντερ (Μπέργκε) έπρεπε να προλάβουν το αεροπλάνο τους, καθώς το ταξίδι μας από τις ΗΠΑ καθυστέρησε τέσσερις ώρες», δήλωσε ο Στάλε Σόλμπακεν, καθώς η ομάδα ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε ανοιχτό λεωφορείο και να συνεχίσει τους εορτασμούς με μια παρέλαση γύρω από το Όσλο.

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