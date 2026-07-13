Ο προπονητής της Γαλλίας, Ντιντιέ Ντεσάν, θέλησε να αφαιρέσει την πίεση από την ομάδα του και έχρισε την Ισπανία το απόλυτο φαβορί της μεταξύ τους αναμέτρησης.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο έχει μπει για τα καλά στην τελική του ευθεία, καθώς μόνο 4 ομάδες έχουν απομείνει στη διοργάνωση, όμως μόνο μία θα είναι εκείνη που θα καταφέρει να κατακτήσει το πολύτιμο τρόπαιο.

Ο πρώτος ημιτελικός του φετινού τουρνούα είναι προ τον πυλών, με την Γαλλία να κοντραρίζεται με την Ισπανία σε έναν αγώνα ο οποίος αναμένεται να διεξαχθεί αύριο (14/07) στις 22:00 στο στάδιο AT&Τ στο Ντάλας του Τέξας.

Σε δηλώσεις του πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, ο προπονητής των «μπλέ», Ντιντιέ Ντεσάν, προσπάθησε να αφαιρέσει την πίεση από την ομάδα του και να την περάσει στον αντίπαλο, τονίζοντας πως η νυν πρωταθλήτρια Ευρώπης είναι το απόλυτο φαβορί του αγώνα και πως αυτή έχει την μεγαλύτερη πίεση καθώς θα πρέπει να υπερασπιστεί τον τίτλο της.

«Γνωρίζουμε καλά την Ισπανία, είναι οι νυν πρωταθλητές Ευρώπης, παίξαμε εναντίον τους και το περασμένο καλοκαίρι στον ημιτελικό του Nations League... μας θεωρούσαν φαβορί πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά η Ισπανία είναι το φαβορί».

«Αυτό τους ασκεί μεγαλύτερη πίεση λόγω όλων όσων έχουν κάνει, παρόλο που έχασαν τον τελικό από την Πορτογαλία σε εκείνον τον τελικό του Nations League, αλλά είναι μια πολύ καλή ομάδα με πολλά δυνατά σημεία».

«Αλλά πάνω απ' όλα, είναι ο πρώτος ημιτελικός Παγκοσμίου Κυπέλλου και το επίπεδο είναι ήδη εξαιρετικά υψηλό», κατέληξε ο Γάλλος τεχνικός, ο οποίος έχει οδηγήσει την ομάδα του σε δύο συνεχόμενους τελικούς Μουντιάλ, κατακτώντας μάλιστα τον έναν.